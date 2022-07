Яркие звезды эстрады Сандра и Оля Полякова на фестивале «Звуки моря 2022» в Ашдоде

Гостями нынешнего, 17-го фестиваля в Ашдоде, станут звезда европейских дискотек 1980-х – солистка легендарных проектов Arabesque и Enigma, знаменитая немецкая певица Сандра и популярнейшая украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова. Кроме того, в сопровождении симфонического оркестра на ашдодскую сцену выйдут легенды Сан-Ремо – участники этого культового конкурса итальянской песни разных лет.

Организатор Фестиваля — Отдел культуры города под руководством заместителя мэра Эли Нахта.

Звездная гостья Фестиваля этого года — Сандра Анн Лауэр, ставшая всемирно известной под именем Сандра, начала свою яркую певческую карьеру в 16-летнем возрасте, 1979 году в составе диско-группе Arabesque. Юная певица довольно быстро заняла лидирующее положение и стала солисткой в большинстве. После этого группа стремительно становится популярной и обретает международный успех, схожий с популярностью ABBA. Группа выпустила девять студийных альбомов, один концертный и 13 ярких синглов.

Во время выступления в составе Arabesque Сандра познакомилась с молодым певцом и музыкантом Мишелем Крету, который в то время на концертах группы играл на клавишных, а до этого успел поработать композитором и аранжировщиком в Boney M. Между Сандрой и Мишелем возникают романтические чувства, которые со временем перерастут в брак. По настоянию любимого, Сандра в 1984 году оставляет группу, чтобы под его руководством начать сольную карьеру.

Кстати, имя Мишеля Крету тоже станет всемирно известным уже в 1990 году, когда он запустит мега-успешный музыкальный проект Enigma, в котором Сандра исполнит многие вокальные партии. Всего на счету Мишель Крету восемь студийных альбомов проекта (на первых пяти поет Сандра), девятнадцать синглов и несколько сборников.

Что же касается группы Arabesque, то из нее Сандра и Крету ушли вместе, невзирая на то, что диско-трио было на пике популярности. Став первым продюсером Сандры, Мишель Крету собрал для нее команду и нашел автора, написавшего для Сандры сингл Maria Magdalena. Запись мгновенно становится популярной, ее крутят в 21 стране мира, композиция занимает лидирующие места во всех музыкальных хит-парадах. Потом появился хит Everlasting Love, который тоже стал визитной карточкой Сандры на долгие годы. В 1985 году выходит первый сольный альбом певицы и вместе с его выходом Сандра становится одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х — начала 1990-х годов.

Певица и сегодня пребывает в отличной творческой форме, и в этом вскоре смогут убедиться все, кто придет на ее выступление на ашдодском фестивале «Звуки моря 2022». В неповторимом исполнении Сандры прозвучат ее наиболее популярные композиции: In The Heat Of The Night, Maria Magdalena, Around My Heart, Secret Land, Johnny Wanna Live, Hiroshima и многие другие.

Дива современного украинского шоу-бизнеса Оля Полякова также известна далеко за пределами своей страны. В 2011-м, выпустив свой дебютный альбом, молодая поп-певица с классическим консерваторским образованием и диапазоном в три октавы покорила зрителей.

Свой прорыв на большую сцену Полякова совершила в 2005 году, причем начала сразу со звездных дуэтов: сначала с автором Пугачевой и самобытной певицей Любашей, затем с Денисом Клявером из «Чая вдвоем». Однако, настоящий и даже оглушительный успех пришел к певице в 2008-м, сразу после выхода макси-сингла и шоу-программы «Суперблондинка»: тогда Оля Полякова обновила все – стиль, имидж и манеру. Образ Суперблондинки определил и дальнейший репертуар певицы. Самоироничные, но очень модные танцевальные хиты Оли Поляковой зазвучали из всех «утюгов», ее стали приглашать во всевозможные телешоу, где она снова добилась успехов, удивляя телезрителей и жюри не только талантом, но и бойцовским характером, и острым умом.

Героиня и победительница целого ряда шоу и телепроектов («Народная звезда», «Звезда + Звезда», «Светлые головы», «Дольче Вита Капут», «Привет, декрет!», «Кто против блондинок?», «Богиня шопинга», «Суперзвезда», «Как две капли» и других), «#Шлёпки», «Брошенный котёня», «Асталависта, сепаратиста!», «С Новым годом!», «Любовь-морковь», «О Боже, как больно!», «Первое лето без него» и даже дуэт с Людмилой Гурченко «Алло». Певица активно гастролировала, записывала клипы (например, ее видеоролик «Люли» на YouTube посмотрели более 6 миллионов человек), снималась в кино и сериалах, продолжала участвовать в телешоу. Ее новое концертное шоу «Королева ночи» триумфально проходит по европейским сценам, а выбранный певицей и телеведущей комедийно-гротескный стиль, закрепил за ней славу украинской Леди Гага.

Конечно же, артистка запустила собственный Youtube-канал, где выкладывает видео своих песен и ведет рубрику «Полявидение». В 2021 году она создала ряд веб-шоу «Васадули вагароде», где в шутливой форме описывает будни сельской жизни. Здесь же появляются кулинарные ролики, в которых певица демонстрирует мастерство домашней хозяйки.

Для ашдодского фестиваля «Звуки моря» Оля Полякова приготовила, как всегда, яркое непредсказуемое шоу с фееричными хореографическими постановками и, что немаловажно, неподражаемыми авторскими шутками Суперблондинки. На ашдодской сцене она исполнит все свои танцевальные суперхиты, благо их хватит не на одну дискотеку, а также удивит израильскую публику совершенно новыми композициями.

Концерт фестиваля «Звуки моря 2022» с участием Сандры, Оли Поляковой и звезд Сан-Ремо в сопровождении симфонического оркестра состоится 8 сентября, в четверг, в 20:00, в амфитеатре Ашдода.

Шоу длится около 3 часов.

Билеты можно приобрести здесь: https://cursor.kassa.co.il/announce/72337

Фото Сандры и Оли Поляковой предоставлены организаторами фестиваля.

