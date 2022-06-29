«За 3 урока я выучила алфавит, некоторые правила и предлоги»

Каждый год в Израиль репатриируются евреи со всего света. Причины у каждого свои, но всех объединяет одно: здесь их ждет абсолютно новая жизнь и отсутствие привычного уклада. В этом году поток репатриантов особенно велик в силу известных нам всем трагических событий.

Первое и самое важное, что может помочь в адаптации, – это, конечно же, язык новой страны. Знание языка – необходимая база, которая помогает быстрее адаптироваться на новом месте. Язык необходим для всех сфер жизни, начиная с поиска квартиры и работы и заканчивая совершением покупок на рынке, если уж мы говорим об Израиле.

Именно поэтому в марте частный ульпан «Ульпан шели» запустил бесплатный месячный курс изучения основ иврита и жизни в стране для всех, кто прибыл в Израиль, спасаясь от войны, – репатриантов и беженцев. Независимо от национальности и страны исхода.

Сейчас данная программа подошла к концу, и многие довольные ученики, успешно освоившие краткий курс, приняли решение продолжить обучение в «Ульпан шели» уже на постоянной основе, что многое говорит о качестве школы.

Вот, что рассказывают о курсе его выпускники:

Евгения Кордос

«Про «Ульпан шели» я узнала из рекламы в какой-то группе. Там говорилось, что первые 4 занятия бесплатны, я записалась, и через неделю начались уроки в зуме.

Сначала я была немного расстроена, что обучение проходит онлайн, так как мне не очень удобно заниматься в зуме – я могу отвлекаться, и через экран не очень хорошо видно. Но уже с первого урока я поняла, что преподаватель – специалист своего дела и умеет вовлекать в занятие. После урока в группу скидывали всю информацию, можно было увеличить задания и пройтись по ним ещё раз самостоятельно. За 3 урока я выучила алфавит и некоторые правила, хотя изначально, когда я увидела буквы этого языка, то подумала, что нужно месяца три как минимум, чтобы их понять, но оказалось достаточно трёх уроков. Плюс к этому я выучила предлоги.

Учеба в «Ульпан шели» показалась мне интересной и несложной благодаря преподавателю Джорджу. Я с нетерпением жду занятий в группе на полном курсе!»

В Израиле есть несколько путей изучения языка страны. Существуют государственные и частные ульпаны (курсы иврита). А благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции у репатриантов теперь есть возможность учить иврит частным образом за государственный счет: программа дает право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане!

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность учиться в небольшой группе от 4 до 8 человек. Маленькие группы позволяют намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит в очном и дистанционном формате — онлайн, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые готовят уроки по современным методикам. Занятия ведут носители языка, поэтому правильное произношение будет на слуху. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое им удобно.

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в совершенстве: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

Пройдя этот курс, вы также можете позже записаться на последующее обучение в обычном государственном ульпане! Или наоборот – пройдя курс в государственном ульпане, поднять свой уровень в частном за государственный счет!

Важно!

Для записи на частный субсидированный курс в «Ульпан шели», получения подробной информации о критериях программы «Ваучер» и возможностях обучения оставьте заявку на сайте https://bit.ly/ulpan_sheli . С вами свяжется русскоязычный координатор и ответит на все вопросы.

«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

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