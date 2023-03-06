Женщины-репатриантки завоевывают мир израильского бизнеса

Наверняка вы читали немало статей или книг, которые можно объединить под одним заголовком «история успеха». Кто-то добился многого: построил головокружительную карьеру, совершил научный прорыв, восстановил страну или основал финансовую империю. Мы восхищаемся такими людьми или завидуем им, они нас вдохновляют или раздражают – бывает всякое.

Но важно не забывать, что практически ежедневно совсем рядом с нами рождаются новые проекты и бизнес-идеи. Возможно, они превратятся в гигантские предприятия, а может, останутся маленькими частными фирмами, которые всего лишь дадут финансовую независимость и уверенность в завтрашнем дне их владельцам. Впрочем, уместно ли тут употребление слов «всего лишь»? Ведь для их создателей это может быть равносильно тому, что стоять во главе «Фейсбука» или быть премьер-министром Израиля!

Мы хотим рассказать вам о женщинах-репатриантках, которые пошли этим путем и создали собственный бизнес. Не сами, им помогли, но именно объединение стремления воплотить свою мечту и профессиональной помощи и стало ключом к их успеху. Поддержку им оказали ассоциация «Инициативы будущего» («Йозмот атид») и сеть Good Pharm. Первая помогает женщинам из социальной и географической периферии создавать и развивать свои малые бизнесы. А сеть Good Pharm дает им возможность себя прорекламировать. Мы задали четырем девушкам-репатрианткам из стран бывшего Советского Союза вопросы о том, как и почему они выбрали такой путь, и вот что они ответили.

Светлана Шапошников, тату-мастер. Репатриировалась из Украины (Днепр).

Света училась на графического дизайнера, работала в сфере хай-тека. Но ее всегда тянуло к более свободному творчеству, она любила рисовать и в итоге решила открыть тату-салон.

‏ — Я не знаю, откуда у меня взялись силы поднять свой бизнес с нуля, — рассказывает Света, — но что-то внутри меня отказывалось сдаваться. В конце это решение стало самым трудным, но и лучшим, из тех, что я приняла в своей жизни. Я с 8 лет любила рисовать, и когда во время коронавирусных карантинов я спросила у себя, чем хотела бы заниматься моя внутренняя маленькая девочка, в ответ я услышала: тату. Это оказалось тяжело! У меня не было ни опыта, ни знаний в этом!

А самым трудным для меня было все, связанное с оформлением частного предпринимательства и ведением счетов. ‏И слава богу, что я нашла ассоциацию «Инициативы будущего», добровольцы которой буквально вели меня за руку. В итоге все получилось. Лучшее, что я почувствовала, открыв бизнес, это то, что теперь я сама себе хозяйка и могу распоряжаться своим временем, как хочу. ‏Теперь в моих самых больших планах открыть комплекс, посвященный развитию женской силы. Чтобы там занимались медитацией, йогой, танцами, делали массаж и татуировки, вели занятия коучинга. Ну и конечно, чтобы там был хороший ресторан и рядом с ним джимбори для детей, чтобы женщина могла прийти побаловать себя, зарядиться энергией и быть в полной уверенности, что ее ребенок в надежных руках.

Лия Эльнатан, дизайнер ювелирных изделий. Репатриировалась из Таджикистана.

— Уже с десяти лет я мечтала что-то создавать, —говорит Лия. — Сначала я думала, что это будет одежда. Ближе к 15 годам я начала в домашних условиях делать украшения из обычной бижутерии. Затем я прошла небольшой курс по созданию украшений с нуля и тогда поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь, но на более профессиональном уровне.

Понимая, что изучение этой профессии требует больших средств, после армии я поехала в Америку, чтобы заработать денег на свою дальнейшую учебу. После возвращения я сразу побежала сдавать экзамены в престижный колледж инженерного дизайна. И только с третьего раза смогла туда поступить. Через две недели после окончания учёбы меня, единственную со всего курса, уже пригласили участвовать в международной выставке во Флориде. Следующие три года я периодически ездила со своей коллекцией украшений по всему миру на выставки и участвовала в ярмарках в Израиле. Со временем я открыла свою студию и в период коронавируса, когда был закрыт весь мир, придумала мастер класс для желающих создать украшение для себя или своих близких своими руками. Очень важную роль в развитии моего бизнеса сыграло знакомство с ассоциацией «Инициативы будущего». Они научили меня правильно составлять бизнес-план, использовать соцсети и «Гугл» для развития своего дела. Я никогда не боялась сложностей, поэтому у меня все получилось. Знаете, это приятно, когда ты можешь сам зарабатывать столько, чтобы ничего и ни у кого не просить. А еще мне нравится встречаться с людьми, которым так же, как и мне, интересны креативные и необычные украшения. В моих планах — открыть большую студию для своих мастер-классов, нанять пару помощников, обучать по 100 человек в месяц искусству создания украшений и сотрудничать с большими компаниями в этой сфере. И снова вернуться на крупные выставки со своими работами, как было до коронавируса.

Татьяна Ревзина, основательница бизнеса «Simple Foodies» — вкусная и здоровая пища. Репатриировалась из Беларуси по программе НААЛе, вслед за ней также приехал и ее брат, а после к ним присоединилась и мама.

— Бизнес я решила открыть ради мамы, — говорит Таня. – Чтобы ей не пришлось трудиться на черных работах, чтобы ей было комфортно в Израиле. Мама, стоит сказать, всегда искала для нас с братом замену вредным сладостям и перекусам.

Она очень обрадовалась огромному ассортименту фруктов и овощей в Израиле и решила попробовать приготовить пастилу и фруктовые чипсы, только абсолютно натуральные, без каких-либо вредных добавок. Мы начали лакомиться сами, угощать друзей, а они рассказывали своим друзьям и так далее. Так и родилась идея для бизнеса.

Мы открыли сайт с доставкой по всему Израилю, а затем и цех в Нетании. Самым сложным было справиться с бюрократией, понять, как все работает в пищепроме Израиля, к кому идти, что открывать, какие получать разрешения. Здесь нам большую помощь оказала ассоциация «Инициативы будущего». Я прошла там курс по ведению бизнеса, очень сильно помог процесс менторинга и личный консультант. Самым приятным и неожиданным для меня стали отзывы от совершенно незнакомых людей, которые благодарили нас за то, что мы делаем, и говорили, как хорошо, что они нас нашли. Это было невероятно приятно, давало силы и мотивацию продолжать и двигаться дальше! Мы развиваем сайт и обновляем ассортимент, в скором времени наши товары появятся на полках сетевых магазинов здоровых продуктов, также мы планируем запуск линейки абсолютно новых товаров, но каких, пока секрет.

Соня Заславская, профессиональный фотограф. Репатриировалась из Украины.

У Сони своя студия, которая предлагает профессиональные услуги фотосъемки, художественного оформления и видеомонтажа.

— Я люблю свою работу, потому что она делает людей счастливыми, — рассказала Соня. — Каждый ребенок уникален, каждая семья уникальна. Я стараюсь передать в фотографиях индивидуальность человека: радость семейных традиций, теплоту отношений, улыбки, счастливые моменты жизни… все, что хочется запомнить и сохранить в семейном альбоме. А началось все с того, что я подарила мужу фотоаппарат. Хороший фотоаппарат. Муж был очень счастлив и от волнения держал камеру близко к сердцу, а затем к полному моему удивлению, вернул мне камеру и сказал: «Твоя!». Слезы наполнили мои глаза, как у маленькой девочки, у которой сбылась мечта.

Мне всегда нравилось фотографировать, а особенно оформлять потом семейные альбомы. И с тех пор каждый раз, когда муж хотел меня порадовать, он модернизировал мою фототехнику. Однажды случилось то, чего я и представить себе не могла. Я обратилась к воспитательнице в детском саду дочери и сказала ей, что в следующем году приду фотографировать детей в садике. Так и случилось. Я закончила курсы в колледже по фотографии, видеосъёмке и графическому дизайну и через год пришла фотографировать деток в детский сад. С тех пор я влюбилась в концепцию, в людей, в то, что мне доставляет радость делать людей счастливыми. Решение открыть свой бизнес зрело во мне в течение нескольких месяцев. Каждый раз, когда я хотела бросить старую работу, меня наполнял сильный страх: «Что будет? А что, если людям не понравится то, что я делаю? Как я буду зарабатывать этим на жизнь?». Я понимала, что ничего не получится, если я не научусь управлять бизнесом. И в этом мне помогала ассоциация «Инициативы будущего». Помогли понять, что это возможно. Я получила знания для управления финансами, бизнесом и, самое главное, я поняла, что я не одинока, есть другие люди, которые находятся в той же лодке, что и я, и у них тоже есть проблемы. В ассоциации мне назначили наставника, который знал, как шаг за шагом вести меня через весь процесс моего роста и, самое главное, как поверить в свои силы. Я смогла найти ответ на вопрос: почему именно ко мне должен обратиться мой клиент? Сейчас я работаю над созданием своего сайта и над новым проектом по лазерной резке и гравировке подарочных индивидуальных изделий для торжеств и праздников. Также я ищу начинающих фотографов, чтобы обучить их для выполнения определённых заказов, мой муж тоже присоединяется к бизнесу.

В преддверии Международного женского дня 8 марта сеть Good Pharm, продающая фармпродукцию, гигиенические товары и многое другое по разумным ценам, начала сотрудничество с ассоциацией «Инициативы будущего». В рамках совместной акции, на протяжении двух первых недель марта сеть Good Pharm будет рекламировать малые бизнесы женщин-выпускниц проектов ассоциации «Инициативы будущего». В мероприятии, которое пройдет под девизом «Good, что ты такая, как есть», примут участие около 100 женщин-предпринимателей – включая тех, кто поделился с нами своими историям, которые вы прочли.

53 филиала сети Good Pharm по всей стране будут рассказывать своим клиентам о находящихся неподалеку от них бизнесах, которыми руководят женщины-предпринимательницы. Для того чтобы продвигать их, Good Pharm станет раздавать клиентам рекламные флаеры и размещать объявления на экранах кассовых аппаратов. Кроме того, сеть также прорекламирует эти бизнесы в социальных сетях и в своем онлайн-приложении. В течение месяца Good Pharm вместо своих обычных многоразовых сумок будет продавать клиентам сумки со слоганом проекта, а 8 марта покупатели сети получат их бесплатно при каждой покупке.

Литаль Поплавски, директор по продажам сети Good Pharm: «Как бренд, начатый «с нуля» двумя молодыми предпринимателями, которые искали справедливую потребительскую альтернативу и за несколько лет превратились в крупную и успешную сеть, мы верим действенность помощи бизнесу с самого его основания и рады быть частью этой поддержки, начатой ассоциацией «Инициативы будущего». Большинство наших филиалов являются районными магазинами для самых широких слоев общества, и мы рассматриваем их аудитории как силу в расширении возможностей малого бизнеса. Как бизнес, коллектив которого более чем на 60% состоит из женщин, мы верим в силу «слабого пола» и призываем каждую женщину дерзать и мечтать о большем. Ведь каждая из них должна быть уверена, что «Good, что ты такая, как есть».

Страница сети в Facebook: https://www.facebook.com/GOODPHARM.Israel/

Материал подготовили Мария Чура и Алексей С. Железнов-Авни