Знаменитый пианист Алексей Володин выступит с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона

С 17 по 22 октября в Ришон де-Ционе, Тель-Авиве и Реховоте пройдут концерты Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы под управлением дирижера Дана Эттингера и пианиста Алексея Володина под общим названием «Блеск фортепиано».

В программе: увертюра к опере Верди «Сила судьбы», премьера цикла «Песни о жизни детей» израильского композитора Зива Кожокару в исполнении певицы Йонит Шакед-Голан и Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова в исполнении известнейшего пианиста Алексея Володина, одного из лучших в мире исполнителей фортепианной музыки Рахманинова.

Играть музыку Рахманинова непросто. И не только потому, что ее много лет исполняют пианисты всего мира, но и потому, что существуют грамзаписи самого автора, от которых достаточно сложно абстрагироваться, предложив свое прочтение, свое чувствование музыки композитора. Второй концерт Сергея Рахманинова стал знаковым для композитора, войдя в историю мировой музыки. Этот концерт остается едва ли не самым популярным произведением Рахманинова, благодаря своей необыкновенной красоте, эмоциональности, художественному замыслу.

Когда перечисляют имена великих русских композиторов ХХ века, то сразу упоминают имена Шостаковича, всю жизнь прожившего в России, Прокофьева, вернувшегося в Россию после долгих лет жизни на Западе, Стравинского, который уехал из России и жил на Западе. Про Рахманинова иногда забывают. История его жизни чрезвычайно увлекательна. Родители видели его способности, но после того, как его отец разорился, внука воспитывала бабушка, которая выбирала для него учебные заведения, рамки которых не всегда ему подходили. Тем не менее, в юности Рахманинов получил награду из рук Чайковского за оперу «Олеко», которую он написал в возрасте 18 лет и которая ставится по сей день. Будучи молодым человеком, он начал жить попеременно в России, в Европе, в основном в Швейцарии, и в Соединенных Штатах.

Рахманинов был звездным пианистом, заполнявшим залы на всех своих концертах. Важно отметить, что фортепиано в сочинениях Рахманинова часто является самой причиной написания произведения. Он писал фортепианные концерты, чтобы продемонстрировать свои способности пианиста, и, как правило, фортепиано — ведущий инструмент всего произведения от начала и до конца.

Свой Второй фортепианный концерт — едва ли не самое популярное его сочинение — Рахманинов посвятил известному московскому врачу, невропатологу и гипнотизеру Н. В. Далю, лечение у которого способствовало преодолению душевного кризиса композитора. Впервые полностью концерт был исполнен автором 27 октября 1901 года в Москве в симфоническом собрании Филармонического общества под управлением Александра Зилоти.

В 1904 году за этот Концерт Рахманинов получил премию им. Глинки, утвержденную известным меценатом М. Беляевым.

Обретя популярность, рахманиновский концерт вошел в репертуар большинства знаменитых пианистов, среди которых Артур Рубинштейн, Святослав Рихтер, Денис Мацуев, Ван Клиберн и многие другие.

Как вспоминают современники, когда известный композитор С. Танеев, впервые прослушал вторую часть рахманиновского концерта, он признался, что это гениально и прослезился от эмоций.

Алексей Володин — ярчайший представитель русской фортепианной школы, пианист-мыслитель, в исполнительском стиле которого соединились психологизм и волевое начало. Его игра отличается четкостью, выдержанностью манеры исполнения произведений различных стилей и эпох.

Алек­сей Во­ло­дин — экс­клю­зив­ный ар­тист Steinway&Sons — один из самых талант­ли­вых предста­ви­те­лей сред­не­го по­ко­ле­ния рус­ской фор­те­пи­ан­ной школы, об­ла­да­ю­щий ярко выражен­ной ин­ди­ви­ду­аль­но­стью, ори­ги­наль­ным испол­ни­тель­ским по­чер­ком и ис­клю­чительным тех­ни­че­ским ма­стер­ством.

«Алексей Володин — один из самых ярких пианистов своего поколения. Неограниченные виртуозные возможности, музыкальность, увлеченность, целеустремленность — вот основные качества, которые делают выступления Володина заметным как для любителей музыки, так и для профессионалов», — так писала Элисо Вирсаладзе о своем ученике.

Алексей Володин родился в Ленинграде. Учился у Ирины Чаклиной, Татьяны Зеликман и Элисо Вирсаладзе, по классу которой окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. В 2001 он продолжил образование в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). Международная карьера музыканта начала стремительно развиваться после победы на Международном конкурсе пианистов им. Г.Анды в Цюрихе в 2003 году.

Пианист регулярно выступает на самых известных концертных площадках мира, в числе которых: Концертгебау (Амстердам), Тонхалле (Цюрих), Линкольн-центр (Нью-Йорк), Театр Елисейских полей (Париж), Барселонский Дворец музыки, Берлинская филармония,

Альте-опер (Франкфурт), Геркулес-зал и культурный центр Гаштайг (Мюнхен), Концертхаус (Вена), Ла Скала и Зал Верди (Милан), Сиднейская опера (Австралия), Сантори-холл (Токио) и другие.

Алексей Володин — участник десятков международных фестивалей и ла­у­ре­а­т уже едва ли не сотни меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов. Он — по­сто­ян­ный при­глашенный со­лист в Мон­пе­лье во Фран­ции.

Володин выступает со многими прославленными оркестрами, среди которых Нью-Йоркский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, Лейпцигский оркестр Гевандхауз, Филармонический оркестр Ла Скала, Симфонический оркестр Японского радио и телевидения (NHK), Оркестр Романской Швейцарии, Цюрихский оркестр Тонхалле и Национальный оркестр Франции. Он выступал под управлением таких выдающихся дирижеров, как В. Федосеев, В. Синайский, М. Плетнев, В. Гергиев, Л. Маазель и другие.

В его репертуаре – произведения разных эпох: от Бетховена и Брамса до Чайковского и Рахманинова и от Прокофьева и Скрябина до Гершвина, Щедрина и Метнера, всего — более 50 фор­те­пи­ан­ных кон­цер­тов.

Алек­сей Во­ло­дин за­пи­сал несколь­ко ком­пакт-дис­ков с про­из­ве­де­ни­я­ми

Бет­хо­ве­на, Шу­ма­на, Ча­йк­овс­кого, Рах­ма­ни­но­ва, Стра­вин­ско­го, Ра­ве­ля,

Про­ко­фье­ва, Скря­би­на, ко­то­рые вы­пу­сти­ли в свет фирмы Intersoft Media

(Рос­сия), Live Classics (Гер­ма­ния), ABC Classics (Ав­стра­лия) и Challenge Classics (Ни­дер­лан­ды). Диск с со­чи­не­ни­я­ми Фре­де­ри­ка Шо­пе­на был удо­сто­ен на­гра­ды Choc de Classica и «пяти звезд» от жур­на­ла Diapason. Пи­а­нист также осу­ще­ствил за­пись про­из­ве­де­ний Рах­ма­ни­но­ва в 2013 году.

Певица Йонит Шакед-Голан

Йонит Шакед-Голан – лауреат премии «Вдохновение» на Международном конкурсе еврейской музыки в Амстердаме – обладает уникальным тембром голоса благодаря сочетанию йеменских и сирийских корней и классического образования.

Окончив со степенью магистра Академию музыки и танца в Иерусалиме, Йонит выбрала для своего творчества направление израильской художественной и этнической музыки. Она собирает национальные и сакральные еврейские мелодии, бережно сохраняя и донося до слушателя их неповторимое звучание.

Выступая с лучшими симфоническими коллективами Израиля и записывая диски, она старается сохранить национальную культуру Израиля. Йонит много гастролируют по миру, принимает участие в международных фестивалях, в том числе в составе ансамбля «Wandering Sands», презентуя свой альбом «Passages», составленный из израильских песен 1930-1960 годов в этно-джазовой обработке.

Йонит обладает уникальным глубоким и бархатным тембром голоса, ее пение отражает и четырех тысячелетнее культурное наследие еврейского народа, и мир современного Израиля, и самобытность Востока. Зрители и критики отмечают, что выступление Йонит Шакед-Голан – это всегда «захватывающий моноспектакль, западающий в душу и остающийся в памяти, которому сопереживаешь с первого и до последнего звука».

Йонит Шакед-Голан выступает на различных фестивалях в Израиле и по всему миру, включая Международный фестиваль еврейской музыки в Амстердаме и Таллиннский музыкальный фестиваль в Эстонии. Участвует в серии концертов, подготовленных и поставленных профессором Михаэлем Вольпе, на фестивале «Звуки в пустыне», включая вечера из песен Виленского, песен Мордехая Зеиры, песен Давида Захави. Участвует в концертах, организованных Национальной библиотекой в ​​Иерусалиме в рамках сохранения израильской музыки. В рамках специального проекта она записала диск с двенадцатью песнями на последние мелодии Саши Аргова.

Кроме этого, Йонит участвует в различных постановках Израильской оперы. Пела в качестве солистки ансамбля «Абсент» и ансамбля «Блуждающие пески».

Шакед-Голан выступает в Израиле и за границей в различных программах, сочетающих израильские песни с классическими аранжировками, произведения из мира классической музыки и народные песни. Исполняет соул-музыку, соединяющую фолк и классику, для которой написаны специальные аранжировки для различных оркестров и ансамблей

В 2010 году Шакед Голан выпустила альбом «Private Collection», а в октябре 2018 года выпустила первый альбом со своими авторскими песнями, которые она написала и сочинила.

Зив Кожокару — композитор, дирижер, аранжировщик и пианист. Он получил вторую степень по композиции и дирижированию в Академии Музыки в Иерусалиме, и третью степень по композиции в Университете Бар-Илан.

Его произведения исполнялись в Израиле и по всему миру на таких площадках, как фестиваль современной музыки MATA в Нью-Йорке, фестиваль ECSA в Люксембурге, Европейский фестиваль ISCM Международного общества современной музыки, Азиатский фестиваль ACL и в рамках десятков других фестивалей.

Сочинения Зива Кожокару входят в репертуар таких ансамблей, как Ensemble l’Itinéraire (Франция), Zeitfluss Ensemble (Австрия), Reconcil Ensemble (Австрия), Atem Ensemble (Румыния), United Instruments of Lucilin Ensemble (Люксембург), израильских ансамблей «Мейтар», «21 век», «Tempera», «Солисты Тель-Авива», а также в репертуар Иерусалимского симфонического оркестра, Израильской Камераты, Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильского Камерного оркестра, Симфонетт Раананы и т.д.

Кожокару является штатным дирижером Израильского Симфонического оркестра Беэр-Шевы и выступал в качестве дирижера с лучшими исполнительскими коллективами Израиля и за рубежом — в Австрии и Румынии.

Зив Кожокару — лауреат премии премьер-министра для композиторов 2015 года и премии «Тамуз» — премии израильской музыкальной индустрии 2000 года.

Зив Кожокару — член старшего преподавательского состава Академии музыки и танца в Иерусалиме, где возглавляет отдел композиции и дирижирования. Он также является членом попечительского совета премии премьер-министра для композиторов и членом совета директоров Израильской ассоциации композиторов.

Цикл «Песни о жизни детей» посвящен мудрости детского наблюдения за миром и банальным бытовым ситуациям в жизни детей. В замысле произведения, в характере текстов и даже в названии этого вокального цикла, прослеживается контрастный отголосок с «Песнями об умерших детях» Малера.

Дирижер Дан Эттингер, без сомнения, один из ведущих израильских музыкантов нашего времени, действующий на международной арене. Эттингер — музыкальный руководитель Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильской Оперы, Штутгартского Филармонического оркестра, почетный дирижер Токийской Филармонии.

Много лет, начиная с 2003 года, он был главным ассистентом Даниэля Баренбойма в Staatsoper в Берлине и главным приглашенным дирижером Симфонического оркестра Иерусалима. Недавно было объявлено о назначении Эттингера художественным руководителем Оперного театра Сан-Карло в Неаполе, который существует уже более 280 лет. Дан Эттингер сотрудничал со многими оперными театрами и фестивалями мира, включая Зальцбургский фестиваль.

Его Alma mater — Израильская опера, музыкальным руководителем и домашним дирижером которой он является. В Израиле Дан Эттингер дирижировал десятками постановок в самой Опере и оперными спектаклями под открытым небом в парке Яркон Ганей Иегошуа в Тель-Авиве перед многочисленной аудиторией.

Эттингер регулярно дирижирует многими оперными постановками в ведущих оперных театрах мира: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Новый национальный театр в Токио, Королевская опера «Ковент-Гарден» в Лондоне и Национальная опера в Париже. Он также дирижировал многими постановками Государственной оперы в Берлине и Новой национальной оперы, а также спектаклями в оперных театрах Лос-Анджелеса, Мюнхена, Вены и Гамбурга, в Северной оперы в Англии, в Национальной опере в Вашингтоне и в Новом национальном театре в Токио.

Дан Эттингер также дирижировал всеми ведущими оркестрами Израиля, в том числе, Израильским Филармоническим оркестром и ведущими оркестрами Европы. Его репертуар, как симфонического дирижера, включает произведения от Баха до Барданашвили.

Под его руководством были сделаны записи компакт-дисков для бренда EMI и для бренда Orfeo. Также были выпущены его записи с Токийским филармоническим оркестром и Израильским Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона.

Дан Эттингер родился в Израиле в 1971 году. Учился вокалу в Музыкальной Академии имении Рубина в Тель-Авиве. Как певец-баритон выступал со всеми ведущими оркестрами Израиля, включая Израильский Филармонический оркестр, исполнил множество партий в Израильской опере — от произведений Монтеверди, Моцарта, Верди до произведений Прокофьева. Дан Эттингер является избранным музыкантом Израильского фонда культурного мастерства и ранее был одним из педагогов Музыкальной академии в Иерусалиме и Музыкальной школы Тель-Авивского университета.

История Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Роден. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков и занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде. Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Эттингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Эттингер вновь вернулся к руководству оркестром. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ — концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.

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Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижер — Дан Эттингер

Алексей Володин — фортепиано

Йонит Шакед-Голан — меццо-сопрано

В программе:

Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»

Сергей Рахманинов — Концерт для фортепиано № 2 (c-moll ор. 18)

Зив Кожокару — Песни о жизни детей (мировая премьера)

17 октября 2022 года, понедельник, 20:30

Тель-Авив, Оперный театр — Центр исполнительских искусств

18 октября, вторник, 20:30

Ришон ле-Цион, «Гейхал ха-Тарбут» — Зал культуры имени Меира Ницана

20 октября 2022 года, четверг, 20:00

Реховот, «Бейт-ха-Ам – Гейхал ха-Тарбут»

22 октября, суббота, 20:30

Ришон ле-Цион, «Гейхал ха-Тарбут» — Зал культуры имени Меира Ницана

Билеты в «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/72553

Релиз подготовила Маша Хинич.



Все фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.