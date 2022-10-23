Знаменитый Театр Momix представит в Израиле волшебный балет ALICE

С 29 декабря по 5 января 2023 в Оперном Театре Тель-Авива, а также в Иерусалиме, Хайфе, Ашдоде и Беэр-Шеве знаменитый американский Театра танца Momix представит свою новую волшебную постановку ALICE.

«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла – второй по количеству переводов роман в мире. И не только переводов на другие языки, но и переводов в другие сферы искусства – театр, кино, анимацию, и, на сей раз, в балет — в претворении Театра танца Momix культового хореографа Мозеса Пендлтона.

«ALICE» – новое творение визионера балетной сцены Мозеса Пендлтона. Это триумф воображения, иллюзий и спецэффектов, умопомрачительное шоу, представляющее собой бесконечную метаморфозу, в которой все танцоры являются главными героями, погружающимися в интригующую волшебную вселенную, где воплощаются мечты. Алиса, как и 8 танцоров группы Пендлтона растягивается, сжимается и снова растет, с помощью реквизита, канатов, мультимедии, оптических иллюзий. Артисты танцуют, трансформируются, веселятся и радуются, как и их зрители.

«Я не собираюсь пересказывать всю историю Алисы, — говорит Пендлтон, — но использую ее как отправную точку для своей хореографии. Мне было любопытно посмотреть, что получится, и становилось все любопытнее и любопытнее, чем больше я узнавал о Льюисе Кэрролле, который, кстати, как и я, увлекался фотографией.

«Приключения Алисы в стране чудес» и «Зазеркалье» Льюиса Кэрролла предлагают такой богатый и захватывающий материал для визуального представления, что неудивительно, что они послужили источником вдохновения для многочисленных воплощений на сцене и на экране.

История Алисы насыщена образами и абсурдной логикой. В моих глазах, «Алиса в стране чудес» — предтеча сюрреализма, это приглашение изобретать, дать волю воображению и умению играть. Ведь повседневная жизнь полна удивительных вещей, которые стоит увидеть.

«Алиса» идеально подходит для MOMIX и дала нам возможность расширить наше понимание сцены, прийти к еще более полному слиянию танца, света, музыки, костюмов и видео-проекций».

Может быть, было бы проще описать, чем «ALICE», премьера которой состоялась в 2018-м году, не является, чем тем, чем она является. «ALICE» MOMIX – это таинственное путешествие и визуальный рог изобилия, не только основанный на сценах из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, но и вдохновленный песней «Белый кролик» группы Jefferson Airplane в эмоциональном исполнении Грейс Уинг Слик. Это творческая интерпретация классического текста. Это живое психоделическое путешествие, галлюцинация, 90-минутная игра, которая отвлекает от повседневных забот и позволяет расслабиться и плыть по течению в мире Страны Чудес и в Зазеркалье. И эта магия — результат современной хореографии, костюмов и реквизита, а также работы танцовщиков с экстраординарными способностями.

90-минутная «ALICE» — как и все постановки MOMIX – это волшебное, таинственное, и эксцентричное путешествие. Как и ожидается, Алиса падает в кроличью нору, и начинается самое интересное! Она переживает всевозможные превращения, сталкивается с различными версиями себя, то уменьшаясь, то становясь выше, достигая потолка, знакомится с чудесными и чудаковатыми существами и, в целом, наслаждается жизнью.

Пендлтон оживил большинство персонажей Кэрролла, слив воедино «Приключения Алисы в стране чудес» и «Зазеркалье». Всего восемь танцовщиков исполняют, казалось бы, тысячу ролей, требующих исключительной техники современного танца, акробатики, кукольного искусства, управления сложным реквизитом и костюмами, а также актерского мастерства. Иллюзии, красота зрелища, захватывающая дух магия и воображение – вот те элементы, которые делают хореографическую «Алису в стране чудес» столь притягательной.

Основанный и управляемый Мозесом Пендлтоном еще в 1980-м году Театра танца MOMIX известен своей авангардной хореографией и оптическими иллюзиями, а история Алисы полна эпизодов, которым можно придать сюрреалистическую трактовку и характер викторианской фантасмагории.

Пендлтон создал танец, буквально вырастающий из книги Кэролла, используя качели, зеркала, игру с масштабами и пропорциями, повторения и отражения, изломанные ракурсы. В этом странном мире воображения и спецэффектов теряются привычные ощущения – как и в кроличьей норе, где тело постоянно трансформируется и «всё не то, чем кажется».

Задуманная и поставленная Пендлтоном и его помощницей Синтией Куинн, работа состоит из 22 коротких сюжетных и костюмированных виньеток, взятых из мира Кэрролла. Костюмы, созданные для «ALICE» художницей Фиби Казан — сами по себе сложные и прекрасные произведения искусства, как и звуковой ландшафт, музыкальный коллаж разных авторов – энергичный саундтрек, собранный самим Пендлтоном. Постановщик заполняет сцену чарующим вихрем танца и изобретательными иллюзиями (вплоть до левитации), расширяющими границы воображения в освежающей элегантной хореографии, акробатических трюках, иммерсивных видеопроекциях (видео-дизайн — Вудроу Ф. Дик) и сценических аксессуарах.

MOMIX вновь доказал, что спустя 42 года после основания этого театра танца, он все еще может поражать публику своим невероятным видением современной хореографии и тем невероятным зрелищем, которое предназначено для публики.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=KutapwSQqvg&t=1s

MOMIX. «ALICE»

Оперный Театра Тель-Авива:

29 декабря 2022 года, четверг, 20:00

30 декабря 2022 года, пятница, 13:00

31 декабря 2022 года, суббота, 12:00 и 20:00

Беэр-Шева, 2 января 2023 года, понедельник, Центр сценических искусств, 20:30

Иерусалим, 3 января 2023 года, вторник, «Театрон Иерушалаим», зал «Шеровер», 20:30

Хайфа, 4 января 2023 года, среда, «Аудиториум», 20:30

Ашдод, 5 января 2023 года, четверг, Центр сценических искусств, 20:30

Билеты в «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/Momix

Текст: Маша Хинич.

Организатор представлений Momix Израиле компания Bimot Global.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting