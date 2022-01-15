Модели, которые променяли модельную карьеру на актерскую, и добились мирового признания

Галь Гадот начинала свою карьеру в качестве модели, а потом заинтересовалась актерским мастерством и постоила успешную карьеру в кино.
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Кара Делевинь одна из самых известных моделей в мире, однако, она также начала сниматься в кино, самыми яркими работами были «Валериан и город тысячи планет» и «Отряд самоубийц».
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Шарлиз Терон начала в 16 лет работать моделью, однако талант актрисы не удалось скрыть и она начала сниматься в кино.
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Моника Беллуччи. Прежде чем стать известной актрисой, красотка была лицом бренда Dolce&Gabbana.
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Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович начинала свой путь с модельной карьеры.
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