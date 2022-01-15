Модели, которые променяли модельную карьеру на актерскую, и добились мирового признания

14:25, 15 января 2022
Фоторепортажи
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Подиум
Фото: pixabay.com

Многие модели пытались сменить карьеру в сфере моды на кино, однако, далеко не у всех это получилось.

Галь Гадот начинала свою карьеру в качестве модели, а потом заинтересовалась актерским мастерством и постоила успешную карьеру в кино.

 

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Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

Кара Делевинь одна из самых известных моделей в мире, однако, она также начала сниматься в кино, самыми яркими работами были «Валериан и город тысячи планет» и «Отряд самоубийц».

 

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Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)

Шарлиз Терон начала в 16 лет работать моделью, однако талант актрисы не удалось скрыть и она  начала сниматься в кино.

 

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Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

Моника Беллуччи. Прежде чем стать известной актрисой, красотка была лицом бренда Dolce&Gabbana.

 

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Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович начинала свой путь с модельной карьеры.

 

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

 

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Автор материала:
Кати Адхам
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