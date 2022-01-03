Самые стильные зимние образы иконы-стиля Роузи Хантингтон-Уайтли

Супермодель и любимая женщина Джейсона Стэйтема считается одной из самых модных в Голливуде.

Смотрите самые модные образы модели за эту зиму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

В таком модном «луке» модель посетила художественную выставку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

На этом фото у Роузи самый модный головной убор этого сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Самый классический и беспроигрышный вариант total black.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Также красотка продемонстрировала удобный и стильный домашний образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

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