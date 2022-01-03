Самые стильные зимние образы иконы-стиля Роузи Хантингтон-Уайтли

19:25, Вчера
Фоторепортажи
catwalk 1840941 640
Подиум
Фото: pixabay.com

Супермодель и любимая женщина Джейсона Стэйтема считается одной из самых модных в Голливуде.

Смотрите самые модные образы модели за эту зиму.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

В таком модном «луке» модель посетила художественную выставку.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

На этом фото у Роузи самый модный головной убор этого сезона.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Самый классический и беспроигрышный вариант total black.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Также красотка продемонстрировала удобный и стильный домашний образ.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Смотрите другие материалы из рубрики Фоторепортажи:

 — Спустя 20 лет: как сейчас выглядят актеры Гарри Поттера

— Все, что вы не хотели знать: семейство Кардашьян в полном составе. Фоторепортаж
— Пять актрис, сохранивших красоту после 60
— Ноа Кирел показала прекрасную фигуру в опубликованных фотографиях со своей тренировки.
— Ким Кардашьян опубликовала горячее фото со своей сестрой
— Актриса и модель Эмили Ратаковски показала своего сына
— Палестинцы спровоцировали беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме.
— У здания минобороны продолжается демонстрация бывших военных с инвалидностью.
— Звёзды, которые стали родителями в 2021 году

 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Адхам
ТЭГИ:
Новости по теме