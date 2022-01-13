Звездные питомцы: домашние животные знаменитостей

Например, красавчик Генри Кэвилл берет свою собаку на все съемки.
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Дженнифер Энистон также является любителем животных, в ее доме живет несколько собак.
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Певица Селена Гомес обожает животных, у нее живет 6 собак, часть из которых, были взяты из приюта.
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Орландо Блум также в отряде любителей собак — у актера несколько собак вместе с его невестой Кэтти Перри.
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