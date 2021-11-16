Карин Эльхаррар: Сделка по нефтепроводу ОАЭ должна быть отменена

Карин Эльхаррар считает, что вред экологии Израиль перевешивает над преимуществами сделки по нефтепроводу.

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар заявила во вторник, что сделка с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов по транспортировке нефти из Персидского залива в Европу через Израиль должна быть отменена, поскольку она представляет собой слишком большой экологический риск.

Об этом пишет JPost.

Оппозиция министра энергетики Карин Эльхаррар вызывает сомнения в том, что израильское правительство одобрит сделку, одну из крупнейших, возникших в результате нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году.

Сделка была подписана между израильской государственной компанией Europe-Asia Pipeline Company (EAPC) и MED-RED Land Bridge, компанией с эмиратскими и израильскими владельцами.

Идея заключалась в том, чтобы нефть выгружалась из танкеров в порту Эйлат на Красном море, а затем переправлялась через Израиль по существующему трубопроводу на средиземноморское побережье.

Заинтересованные компании утверждают, что этот наземный мост — самый короткий, эффективный и рентабельный маршрут для транспортировки нефти из Персидского залива на Запад.

Однако экологические группы, которые обратились в Верховный суд Израиля с просьбой заморозить сделку, утверждают, что приток танкеров и сырой нефти представляет собой огромный экологический риск.

Курсор также писал, что Беннет рассказал, когда Израиль снизит выбросы парниковых газов до нуля. В преддверии двухдневной международной климатической конференции в Глазго премьер-министр Нафтали Беннет и министр энергетики Карин Эльхарар согласовали национальную программу по сокращению выбросов парниковых газов и указали год, когда эти выбросы будут ликвидированы навсегда.

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