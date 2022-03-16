90% украинцев обеднеют в случае затяжной войны – ООН

По оценкам экспертов ООН, девять из десяти украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война с рф* затянется. Специалисты Программы развития ООН (ПРООН) считают, такое развитие событий сведет на нет два десятилетия экономических достижений.
Об этом сообщает Reuters.
Администратор ПРООН Ахим Штайнер отметил, что работает с украинским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики. Но, при этом, признает, что длительная война спровоцирует значительный рост уровня бедности. Наихудшим сценарием является крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску бедности.
Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.
Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.
В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!