90% украинцев обеднеют в случае затяжной войны – ООН

По оценкам экспертов ООН, девять из десяти украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война с рф* затянется. Специалисты Программы развития ООН (ПРООН) считают, такое развитие событий сведет на нет два десятилетия экономических достижений.

Об этом сообщает Reuters.

Администратор ПРООН Ахим Штайнер отметил, что работает с украинским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики. Но, при этом, признает, что длительная война спровоцирует значительный рост уровня бедности. Наихудшим сценарием является крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску бедности.

Он также уточнил, что черта бедности обычно определяется покупательной способностью от 5,5 до 13 долларов в день на человека. По словам администратора ПРООН, до вторжения России примерно 2% украинцев жили ниже отметки в 5,50 доллара.

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!