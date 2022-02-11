Аббас призывает отомстить Израилю за уничтожение террористов

Инцидент в Шхеме произошел во вторник, когда израильские силы безопасности, действующие в Самарии, ликвидировали террористическую ячейку, ответственную за многочисленные нападения со стрельбой в последние недели.

Президент Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас в четверг призвал к мести Израилю в ответ на ликвидацию трех террористов израильскими силами безопасности в Шхеме в начале этой недели.

«Мы должны ответить им вдвойне, потому что мы подверглись нападению и ни на кого не нападали», — сказал Аббас.

«Я успокаиваю, прежде всего, себя, а затем семьи мучеников и палестинский народ. Я говорю им, что это преступление — преднамеренная казнь, совершенная сионистским оккупантом против нашего народа. Мы не допустим повторения подобных инцидентов. Потому что это преступления, о которых мы не можем молчать. Мы терпели 73 года, и наше терпение иссякло. Мы больше не будем терпеть», — пригрозил Аббас.

В операции участвовали силы ЦАХАЛа, специального подразделения «Ямам» пограничной полиции и Агентства безопасности Израиля (ШАБАК).

Курсор ранее писал, что президент Швейцарии встретился с Аббасом и предложил помощь в возобновлении мирного процесса. Согласно заявлению офиса Аббаса, Пармелин сказал, что израильтяне и палестинцы должны вернуться за стол переговоров, и предложил ресурсы Швейцарии для этого.

Курсор ранее писал, что террористические группы Газы начали военные учения. Ряд вооруженных террористических группировок Газы начали крупномасштабные учения на фоне высокой напряженности в Иудее и Самарии.

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