Американский посол раскритиковал заявление Нетаниягу о посредничестве США в газовой сделке с Ливаном

Посол США в Израиле Том Найдс высмеивает критику переговоров при посредничестве США со стороны Биньямина Нетаниягу. Он опроверг заявления о том, что сделка по газу и морским границам между Израилем и Ливаном была капитуляцией «Хезболлы».

Дипломат отверг и аргументы своего предшественника на посту посла США Дэвида Фридмана. Ранее тот заявил, что дивиденды от спорных морских газовых месторождений будут поступать в соотношении: «100% в Ливан и 0% в Израиль».

Об этом 8 октября сообщает Times of Israel.

Найдс отметил, что с огромным уважением относится к Фридману. Он своей реакцией не критикует коллегу, но считает неправильным тот факт, что фактически, бывший премьер-министр также поддержал очень похожую сделку несколько лет назад.

«Это смехотворно», – сказал посол.

Газовая сделка по демаркации морской акватории оказалась главной новостью в регионе в последние недели. Спор сосредоточен на морской границе между Израилем и Ливаном в Средиземном море. На спорной территории находятся два морских месторождения. Обе страны претендуют на право бурения в этом районе. США были посредниками в переговорах между Израилем и Ливаном, у которых нет дипломатических отношений.

Найдс и администрация США рассматривают потенциальное соглашение как «историческую сделку», которая, по его словам, «будет полезна для Ливана» и «особенно для израильтян». Несмотря на появившиеся ранее на этой неделе признаки того, что сделка близка к заключению, с тех пор она, похоже, пошатнулась, поскольку ливанские переговорщики настаивают на определенных изменениях, которые были отклонены премьер-министром Яиром Лапидом.

Ранее «Курсор» сообщал, что в минэнергетики Израиля оценили перспективу разработки месторождения газа Кана. Предполагается, что оно окажется неприбыльным и нерентабельным.