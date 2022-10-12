Американский штат разослал 30 тысяч приглашений на выборы негражданам США: подробности

Власти уже объяснили, что в этом виноват сбой в системе рассылок. В США проголосовать на промежуточных выборах может лишь гражданин.

Секретарь канцелярии штата Колорадо Джены Грисволд заявила, что произошла ошибочная рассылка открыток с призывом зарегистрироваться для голосования на выборах около 30 тысячам негражданам.

Об этом сообщает Associated Press.

Однако, на сайте секретаря канцелярии штата Колорадо сказано, что избирателю для регистрации нужны только действующие водительские права. Дело в том, что их могут получить и неграждане.

На сайте также сказано, что голосование может пройти по почте, и что каждый зарегистрированный избиратель получает бланк для почтового голосования. То есть, избиратель может ни разу не посетить избирательный участок, но при этом проголосовать.

Грисволд утверждает, что ошибка произошла в системе, которая осуществляла сравнение информации о держателях водительских прав с базой данных Информационного центра электронной регистрации. По её информации, что системам не хватило данных, чтобы отделить граждан от просто резидентов.

В офисе Грисволд уже приняли меры. Людей, которые получили открытки по ошибке, уведомят о невозможности голосовать, если они негражданинн. В ходе проверки также будут тщательно анализировать SSN заявителя и сообщать в прокуратуру, если случаи будут подозрительными.

По мнению директора Программы избирательных прав в Центре правосудия Бреннана Шона Моралеса-Дойла, обнаружение ошибки указывает на то, что «система работает». Он считает, что это «результат человеческого фактора и ошибки в базе данных».

«Это должно показать, во-первых, что ошибки могут случаться, а во-вторых, что существуют методы проверки, чтобы ошибки не приводили к катастрофе. Нехорошо, что это произошло. Похоже, это случай человеческого фактора и ошибки базы данных, а не какой-то заговор, за который, я думаю, ухватятся некоторые критики», — сказал он.

Моралес-Дойл заявил об очень малом количестве случаев, когда неграждане пытались зарегистрироваться «в качестве избирателей в США». За такое преступление правительство может наказать нарушителя, в том числе депортацией.