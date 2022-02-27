Anonymous глушили рации войск РФ гимном Украины

Хакеры организации Anonymous взломали частоту для связи военных РФ и заглушили ее гимном Украины.

Об этом хакерская сеть сообщила в Twitter.

«Российские силы, которые только что говорили о «засаде», сейчас заглушаются музыкой. Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться», — говорится в сообщении.

На аудиозаписи слышно, как разговоры заглушаются звучанием гимна Украины.

Ранее сообщалось, что сеть хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны РФ и выложила в общий доступ базу данных сотрудников.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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