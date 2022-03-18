Anonymous обещают «беспрецедентные атаки» на сайты власти рф

Хакеры Anonymous продолжают поддерживать украинцев на своем фронте. Известно, что с начал вторжения рф Anonymous взломали более 2,5 тысячи российских и белорусских официальных сайтов. Теперь же анонимные хакеры объявили начало беспрецедентных по силе атак на официальные сайты власти в россии.

Об этомрассказали представители группы Anonymous в Твиттере.

Хакеры отмечают, что россию ждут небывалые атаки — в 2-3 раза мощнее всего, что до этого время видели в стране. Они напоминают, что уже «положили» тысячи вражеских сайтов и на этом не остановятся.

После объявления «кибервойны» преступному режиму кремля Anonymous обещают действовать решительно и беспощадно. Их жертвами уже стали веб-ресурсы правительств россии и беларуси, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов и так далее. Кроме того, в сеть попали списки сотрудников госкомпаний, которые причастны террору против Украины.

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