Байден объявит о плане снизить смертность от рака на 50 процентов за 25 лет

Программа, запущенная еще во время президентства Обамы, которую возглавлял Байден, когда он был вице-президентом, будет перезапущена и для нее будет назначен координатор.

Президент Джо Байден в среду объявит о планах по снижению смертности от рака по меньшей мере на 50 процентов в течение следующих 25 лет, что является частью усилий по возрождению инициативы «Cancer Moonshot», направленной на ускорение исследований и обеспечение доступности лечения.

Об этом пишет JPost.

Эта программа, инициатива администрации Обамы, возглавляемая Байденом в бытность его вице-президентом, также направлена на улучшение выявления и профилактики рака. Сын Байдена Бо умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет, что, по словам президента, помогает ему и первой леди Джилл Байден поддерживать страсть к этому проекту.

В рамках новых усилий в Белом доме будет назначен координатор, сформирован кабинет по борьбе с раком, который объединит правительственные ведомства и агентства, а также восстановит доступ к онкологическим обследованиям. Кроме того, Белый дом проведет саммит для объединения заинтересованных сторон, запустит веб-сайт и продолжит серию бесед за круглым столом по вопросам рака, проводимых в течение последних шести месяцев, сообщили в Белом доме.

После запуска инициативы в 2016 году исследователи заявили, что для достижения целей программы потребуются серьезные изменения в методах проведения исследований рака в США.

«Многое изменилось, что позволяет уже сейчас ставить действительно амбициозные цели», — сказал высокопоставленный представитель администрации, добавив, что в среду не будет объявлено о новых обязательствах по финансированию.

Курсор также писал, что Байден отправит войска в Восточную Европу на фоне угрозы нападения России на Украину. Президент США Джо Байден стремится оказывать давление на российского лидера Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине, объявив о направлении небольшого количества войск в Восточную Европу, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники Пентагона поддержали возобновление дипломатических усилий.

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