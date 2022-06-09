Байден примет участие в саммитах G7 и НАТО

В Белом доме объявили о том, что президент Соединенных Штатов в конце этого месяца посетит саммит Большой семерки в Германии и саммит НАТО в Испании.

Президент США Джо Байден отправится в Германию на саммит Большой семерки и далее в Испанию на саммит НАТО в конце июня, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден примет участие в саммите G7 в замке Эльмау на юге Германии 25 июня, где лидеры обсудят войну в Украине и вызванный ею продовольственный и энергетический кризис, говорится в заявлении Жан-Пьера.

На встрече НАТО в Мадриде 28 июня союзники, как ожидается, сосредоточатся на «трансформации НАТО в течение следующего десятилетия», говорится в заявлении.

Курсор ранее писал, что Байден впервые публично прокомментировал возможный визит на Ближний Восток в июне. Президент Джо Байден публично признал в пятницу, что он может вскоре отправиться в Саудовскую Аравию — в поездку, которая, по словам многих источников, будет включать переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Также сообщалось, что визит Байдена в Израиль отложен без объяснения причин. В конце июня президент США Джо Байден должен был прилететь в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Нафтали Беннетом, а также посетить ПА и встретиться с Махмудом Аббасом. Однако эту поездку американского президента отложили без объяснения причин.