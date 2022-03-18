Белорусских военных заставляют отмывать российские танки от останков

Военные срочной службы армии Беларуси вынуждены отмывать российские танки, побывавшие в Украине, от останков солдат рф*.

Об этом пишет издание Наша Нива.

Отмечается, что о данном факте стало известно от родителей белорусского солдата, который обратился к ним с просьбой привезти ему лекарства от рвоты и тошноты.

Как указано, отец и мать выяснили, что их сын и его сослуживцы участвуют в восстановлении подбитой в Украине российской техники, на которой остались фрагменты человеческих тел. Работы проводятся под Гомелем, в районе Комарина — последнем населенном пункте в Беларуси на пути к украинскому Чернобылю вдоль Припяти.

По данным издания, эта дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!