Белый дом не исключает, что армия рф в Украине намеренно убивает журналистов

Администрация США считает, что российские силы могут специально преследовать и убивать журналистов во время боевых действий в Украине. Это вполне соотноситься с тем, что видит весь мир — полная недееспособность на поле боя и ничем неоправданная жестокость, нечеловечная зверства против мирных людей.

Об убийствах журналистов солдатами рф заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент путин и российские военные, конечно, имели намерения целить по гражданским, включая журналистов. Таким образом она ответила на вопрос, имеют ли США разведывательную информацию, что путинские войска в Украине специально убивают журналистов – учитывая, что за шесть недель войны погибли по меньшей мере семь представителей СМИ.

Псаки также отметила, что Соединенные Штаты ценят работу журналистов в зонах боевых действий, освещающих правдивую и актуальную информацию о событиях и ужасах войны. Но она призвала американцев избегать пребывания в зоне боевых действий ради их же безопасности.

Курсор сообщал, что в США объяснили, почему путин решил увести войска из Киевской и Черниговской областей Украины.

Еще напомним, что глава ЕС заявил, что блок введет новый санкции против россии.