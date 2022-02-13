Бен-Гвир заявил, что подаст в суд на спикера Кнессета

Бен-Гвир выкрикнул слово «террорист» во время заседания Кнессета, за что был выгнан спикером Мики Леви. Лидер партии Оцма Иегудит заявил же, что депутаты постоянно используют в Кнессете слова «террорист» и «предатель».

Депутат от Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир заявил в воскресенье утром, что он планирует подать в суд на спикера Кнессета Мики Леви («Еш Атид») после того, как Леви выгнал его с пленума Кнессета за использование слова «мехабель» (террорист).

Инцидент произошел в понедельник, когда депутаты встали, чтобы представить аргументы за и против законопроекта о воссоединении семей. Член Объединенного списка Ахмад Тиби выступал на пленуме, когда Бен-Гвир выкрикнул в его сторону слово «мехабель». Он был немедленно удален из зала.

Бен-Гвир заявил, что выгнать его за это слово — произвол и виктимизация, что подобные слова, такие как «террорист» и «предатель», используются постоянно без каких-либо последствий для тех, кто их произносит.

Курсор ранее писал, что полиция усилила охрану Бен-Гвиру. Теперь в общественных местах с ним будут находится до трех охранников, а в его доме будут установлены камеры наблюдения.

Кроме того, Итамар Бен-Гвир осудил правительство за выделение ПА сотен миллионов шекелей. Глава оппозиционной партии Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение правительства выделить Автономии дополнительные 500 млн шекелей для выплаты зарплат лицам, которые подозреваются в терроризме.

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