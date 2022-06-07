Беннет приказал выдать еще три тысячи разрешений на работу жителям Газы

Согласно сообщениям СМИ, сегодня Беннет распорядился увеличить квоту на работу для жителей сектора Газа — теперь 15 тысяч жителей сектора смогут работать в Израиле.

Во время закрытого заседания сегодняшней комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне премьер-министр Нафтали Беннет сообщил законодателям, что он распорядился выдать еще три тысячи разрешений на работу палестинцам в секторе Газа, находящимся под управлением ХАМАСа.

В результате этого число разрешений на работу увеличится до 15 тысяч, по сравнению с 12 тысячами в настоящее время.

Несколько месяцев назад правительство увеличило общее число разрешений на работу для жителей сектора Газа до 20 тысяч, но для заполнения квоты требуется время.

Курсор ранее писал, что Либерман раскритиковал Ликуд за противодействие законопроекту о поселенцах. Министр финансов Авигдор Либерман осудил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и его партию Ликуд за отказ поддержать законопроект о возобновлении применения гражданского и уголовного израильского законодательства к израильтянам, живущим в поселениях в Иудее и Самарии, который будет вынесен на голосование в Кнессете сегодня.

Также сообщалось, что Лапид призвал Саара не разрушать правительство, а дождаться еще одного голосования. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал министра юстиции Гидеона Саара не предпринимать никаких шагов, которые могут решить будущее правительства без проведения еще одного голосования по распространению израильского законодательства на поселенцев в Иудее и Самарии.