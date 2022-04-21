Беннет устроил перепалку с ведущим CNN по поводу напряженности в Иерусалиме

В интервью у Беннета спросили, почему израильская полиция иногда входит в мечеть Аль-Акса, расположенную на Храмовой горе.

Премьер-министр Нафтали Беннет в среду устроил напряженную перепалку с ведущей CNN Кристианой Аманпур по поводу израильско-палестинского конфликта и израильских действий в связи с недавними столкновениями на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

В интервью Аманпур спросила Беннета, почему израильская полиция иногда входит в мечеть Аль-Акса, расположенную на Храмовой горе.

«Ну вот, опять вы начинаете историю с середины», — сказал он.

Говоря о столкновениях в прошлую пятницу на Храмовой горе, третьем по святости месте в исламе и самом святом в иудаизме, Беннет отметил, что полиция вошла в мечеть после того, как из нее были брошены камни в сторону полицейских.

«Моя обязанность как премьер-министра Израиля — обеспечить свободу молитвы для всех в Иерусалиме, включая мусульман, поэтому мне пришлось послать полицейских, чтобы убрать бунтовщиков, и это сработало», — сказал он.

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.