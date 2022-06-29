Беннет: Я не буду участвовать в следующих выборах, но надеюсь вернуться позже

«Государство Израиль — это любовь всей моей жизни, наряду с моей семьей», — говорит он. — Служить государству — мое призвание».

В кратком обращении из зала заседаний Кнессета уходящий премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что не будет участвовать в следующих выборах, но надеется вернуться позже, заявив, что его «призвание» — служить государству.

Выступая в окружении членов парламента Айелет Шакед, Матана Каханы, Абира Кары и Ширли Пинто, Беннет говорит, что скоро передаст пост премьер-министра Яиру Лапиду, и «я буду продолжать помогать ему, чем смогу. Его успех — это успех государства».

Затем он заявил: «Я не намерен участвовать в предстоящих выборах, но останусь верным солдатом на службе этой стране».

«Сегодня я завершаю более чем годичный срок пребывания на посту премьер-министра», — говорит он. «Нет более трудной задачи и нет большей привилегии».

Беннет говорит, что его правительство за год сделало то, что предыдущие правительства не смогли сделать за полный срок. По его словам, оно восстановило спокойствие и безопасность на юге страны; вернуло сотни тысяч людей на работу; справилось с двумя волнами COVID, не прибегая к блокировке; боролось с волной террора; повысило зарплату солдатам, «и ясно дало понять нашим врагам, что те, кто посылает террористов в Тель-Авив, заплатят за это в своих собственных домах».