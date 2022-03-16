Британская разведка назвала причины неудач армии рф в Украине

Российские войска пытаются захватить украинские города, но терпят крах на всех направлениях. Тем временем, их силы постепенно заканчиваются.

Российские войска не могут добиться успехов в войне,одна из основных причин их краха в том, что солдаты рф* привязаны к сети дорог, а российской авиации так и не удалось получить контроль в воздухе

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, которые опубликовало Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британские военные специалисты считают, что российские войска в значительной степени остаются привязаны к дорогам и, похоже, не решаются на маневры вне них. Ключевую роль в сдерживании их продвижения сыграло решение Украины взрывать мосты на маршрутах наступления.

А тот факт, что россия и дальше не может получить контроль над воздухом, еще больше снижает их шансы на успех. Очевидно, что путин и его армия проигрывают эту войну и не могут найти новые варианты для ее успешного продолжения.

В разведке также добавили, что ВСУ в своей тактике умело воспользовались недостаточной маневренностью российских сил, затормозив их продвижение, и нанеся тяжелые потери.

«Курсор» ранее сообщал, что ООН проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине. Представитель ООН рассказал о содействии организации в формировании коридоров для гуманитарной помощи оккупированным городам Украины.

Также сообщалось, что США считают, что войну Украины с Россией не удастся прекратить переговорами. В Белом доме призывают Украину не соглашаться на несправедливые соглашения и требования капитуляции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!