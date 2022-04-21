Бывший посол США: главный провокатор — ХАМАС

«Израиль всегда старался сделать все возможное, чтобы защитить святые места на благо всех», — заявил бывший посланник США Джейсон Гринблатт.

Бывший специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт в четверг утром призвал все стороны, вовлеченные в конфликт между Израилем и Газой, «прекратить дипломатический балетный танец» и «признать реальность».

Заявления Гринблатта стали ответом на твит посольства США в Иордании, в котором говорилось, что «AA/S Lempert и DAS Amr встретились сегодня с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, чтобы обсудить важность снижения напряженности в Иерусалиме и важность того, чтобы все проявляли сдержанность, избегали провокационных действий и риторики и поддерживали исторический статус-кво в святых местах Иерусалима».

Гринблатт сказал: «Хотя я думаю, что Яэль Лемперт и Хади Амр проводят эти встречи небезосновательно, главным провокатором здесь является ХАМАС. Поэтому они мало что могут сделать, поскольку ни у кого нет решений, как справиться с ХАМАСом и огнем, который он постоянно разжигает».

«Давайте помнить об этом», — призвал Гринблатт, добавив: «Я надеюсь, что никто из правительства США не оказывает давления на Израиль, чтобы помешать Израилю пытаться изо всех сил обеспечить безопасность людей».

«Израиль всегда старался сделать все возможное, чтобы защитить святые места на благо всех».

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.