Что ждет Афганистан после переговоров в Осло

Переговоры в Осло стали первой официальной поездкой исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки и его делегации в Европу

Аналитики говорят, что переговоры между талибами и официальными лицами США и Европы подразумевают фактическое признание правительства талибов.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Через неделю после того, как талибы и высокопоставленные представители США и Европы провели переговоры в норвежской столице Осло, главным результатом, по-видимому, стали обещания увеличить объем гуманитарной помощи в зависимости от требований, связанных с правами человека. Некоторые аналитики говорят, что переговоры подразумевают фактическое признание правительства Талибана.

Ни одно иностранное правительство еще официально не признало легитимность правления талибов над Афганистаном, именуемым группой Исламским Эмиратом Афганистана, хотя несколько мировых держав взаимодействуют с правительством на различных уровнях.

Переговоры в Осло стали первой официальной поездкой исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки и его делегации в Европу с тех пор, как в середине августа афганские талибы захватили Кабул и установили контроль над Афганистаном.

Ранее Курсор сообщал, что Талибан напал на убежище ИГИЛ.

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