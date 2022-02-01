Демократы-центристы раскритиковали ООН за расследование майской войны в Газе

Они заявили, что «мы надеемся на сотрудничество с администрацией, чтобы положить конец этой односторонней ИСП и реформировать Совет по правам человека, в том числе путем введения стандартов членства и исключения постоянного пункта повестки дня по Израилю».

Группа из восьми демократов-центристов в Палате представителей США выступила с заявлением, осуждающим голосование Генеральной Ассамблеи ООН по расследованию конфликта между Израилем и террористическими группировками Газы в мае прошлого года, а также продолжающееся расследование конфликта.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Созданная в мае 2021 года всего через несколько дней после конфликта с ХАМАС, Комиссия по расследованию игнорирует террористическую деятельность ХАМАС до и во время майского конфликта, и вместо этого пытается дискредитировать Израиль, сосредоточившись на «коренных причинах» израильско-палестинского конфликта», — заявляют представители Конгресса, Брэд Шнайдер, Тед Датч, Дебби Вассерман Шульц, Кэти Мэннинг, Элейн Лурия, Джош Готхаймер, Дин Филлипс и Лоис Франкель.

«Это, несомненно, очередная попытка Совета по правам человека ООН необоснованно нанести удар по Израилю», — утверждают они.

«Администрация Байдена справедливо поддержала нашего союзника Израиль, выступила против этой ИСП и постаралась минимизировать ее влияние. Однако мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы надеемся на сотрудничество с администрацией, чтобы положить конец этой односторонней ИСП и реформировать Совет по правам человека, в том числе путем введения стандартов членства и исключения постоянного пункта повестки дня по Израилю», — заявили представители.

Ранее Курсор писал о том, что по заявлениям СМИ, в Израиле могут отменить карантин для взрослых. Минздрав может взять пример с Великобритании, где снимают большинство карантинных ограничений. Но пока не совсем понятно, какие именно последствия этого решения будут в будущем.

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