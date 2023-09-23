Деоккупация Крыма: украинцев просят срочно покинуть полуостров

Украинские власти призвали граждан покинуть Крым до тех пор, пока полуостров не освободят от войск рф.

Украинские власти призвали всех украинцев, которые сейчас находятся на захваченном войсками рф * полуострове, покинуть его и переждать деоккупацию Крыма в безопасном месте. В ближайшее время количество взрывов в Крыму увеличится, а войска Украины, вероятно, приступят к активной фазе его возвращения.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в Telegram .

Она отметила, что для обеспечения безопасности переждать опасность украинцам можно на подконтрольной территории Украины или в третьих странах.

Ранее глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что украинские войска будут наращивать интенсивность ударов по оккупированному рф Крыму, а также по черноморскому флоту противника. А глава разведки Кирилл Буданов также анонсировал скорые удары по Крымскому мосту, заверив, что россиянам будет нечем на них ответить.

"Курсор" ранее сообщал, что 22 сентября, по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!