Дочери пригожина остались ни с чем - кто объявил себя наследником главного "вагнеровца"

У пригожина объявился наследник, который присвоил себе все имущество бывшего "повара путина".

У главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина*, погибшего в авиакатастрофе в тверской области рф, объявился наследник, который претендует на все его имущество. Теперь дочери главного "вагнеровца" остались почти ни с чем.

Об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Всплыли документы, в которых сказано, что согласно прижизненной воле пригожина, почти все его имущество досталось сыну павлу. А это огромное состояние и имущество - бизнес, все компании, дома, усадьбы и автомобили. В санкт-петербурге уже открыто наследственное дело и, вероятно, вскоре павел сможет распоряжаться своим новым богатством. Он объявил себя преемником евгения пригожина во всем.

При этом издание отмечает, что павел находится под влиянием определенных лиц и, скорее всего, будет действовать под их руководством.

Напомним, 23 августа в тверской области россии разбился самолет, принадлежащий главарю "вагнеровцев". На борту были 10 человек, все они погибли. Среди пассажиров числился и сам пригожин. Позже его смерть подтвердили правоохранители и представители росавиации.

Ранее, как писал Курсор, в украинской разведке ответили, уверены ли они в гибели пригожина в автокатастрофе.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!