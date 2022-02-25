Единственная цель российской «спецоперации» — уничтожить президента Зеленского, — ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал единственную и главную цель российской спецоперации. Это — уничтожение украинского руководства и, непосредственно, главы государства Владимира Зеленского.
Об этом он сказал во время брифинга.
«Главное, о чем я хочу сказать на сегодня уже понятный сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель — зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев», — рассказал он.
Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.
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