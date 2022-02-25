Единственная цель российской «спецоперации» — уничтожить президента Зеленского, — ОП

15:50, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Владимир Зеленский президент Украины фото
Владимир Зеленский
Фото: depositphotos.com

Безумное давление на Киев и обстрелы города связаны с этим намерением.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал единственную и главную цель российской спецоперации. Это — уничтожение украинского руководства и, непосредственно, главы государства Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время брифинга.

«Главное, о чем я хочу сказать на сегодня уже понятный сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель — зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев», — рассказал он.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ:
Читайте также