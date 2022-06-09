ЕС предлагает сделку по импорту природного газа с Египтом и Израилем

ЕС публично заявил, что намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали в проекте не разглашаются.

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС сделку с Египтом и Израилем для увеличения импорта природного газа из восточного Средиземноморья.

Проект меморандума о взаимопонимании, который еще может быть изменен и требует одобрения правительств заинтересованных стран, является частью усилий Европейского союза по сокращению импорта ископаемого топлива из россии* после войны в Украине.

«Природный газ, который будет поставляться в Европейский Союз, будет поступать либо из Арабской Республики Египет, либо из Государства Израиль, либо из любого другого источника в регионе Восточного Средиземноморья, включая государства-члены ЕС в этом регионе», — говорится в документе.

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