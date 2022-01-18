ЕС призывает Москву освободить Навального в годовщину его ареста

Уже в течение года Навальный отбывает срок длительностью в два с половиной года в одной из российских тюрем по сфабрикованному властями РФ делу.

В понедельник Европейский Союз призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального, самого ярого критика президента России Владимира Путина, который был заключен в тюрьму год назад в результате действий, которые ЕС осудил как политически мотивированные.

Об этом пишет Reuters.

«Сегодня исполняется год с момента ареста и заключения в тюрьму российского оппозиционного политика Алексея Навального после его возвращения в Россию с жизненно важной медицинской помощи в Берлине после покушения на убийство на территории России», — говорится в заявлении главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля.

«Мы повторяем наш призыв к российским властям о его немедленном и безоговорочном освобождении без дальнейших задержек».

Боррель также осудил то, что он назвал последовательной кампанией дезинформации против Навального и его соратников в российских государственных СМИ, а также преследование членов сети оппозиционного лидера.

В последние месяцы российские власти обрушились на группы, связанные с 45-летним Навальным, который отбывает два с половиной года заключения за нарушение условий условно-досрочного освобождения в связи с делом о мошенничестве, которое, по его словам, было политически мотивированным.

Курсор также писал, что бывший президент Украины прибыл в Киев, чтобы предстать перед судом по делу в госизмене. Порошенко находится под следствием по обвинению в государственной измене, связанной с финансированием поддерживаемых Россией боевиков-сепаратистов за счет незаконной продажи угля, когда он находился у власти в 2014–2015 годах.

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