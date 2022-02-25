ЕС согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова

16:11, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
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Санкции
Фото: canva.com

Ограничения не будут включать запрет на поездки.

Страны-участницы Европейского союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Ограничения не будут включать запрет на поездки.

Об этом сообщается в Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.

«Достигнут компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова. Но нет запрета на выдачу виз», — сообщил журналист.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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Автор материала:
Тали Малкина
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