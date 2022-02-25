ЕС согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова

Страны-участницы Европейского союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины . Ограничения не будут включать запрет на поездки.

Об этом сообщается в Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.

«Достигнут компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова. Но нет запрета на выдачу виз», — сообщил журналист.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.