Еще одна африканская страна откроет представительство в Израиле

Либерия станет еще одной африканской страной, которая откроет торговое представительство в Иерусалиме. Сообщается, что в будущем это представительство станет посольством.

Либерия намерена открыть торговое представительство в Иерусалиме, которое со временем превратится в посольство, говорится в израильском отчете, ссылающемся на комментарии прибывшей в страну министерской делегации из африканской страны.

По данным СМИ, делегацию возглавляет государственный министр по делам президента Натаниэль Макгилл, чья должность в Израиле приравнивается к премьер-министру.

Сообщается, что делегация, в которую также входят министры экономики, торговли и сельского хозяйства страны, сделала это заявление на встрече с президентом Ицхаком Герцогом и заместителем министра иностранных дел Иданом Роллом.

В настоящее время Либерия не имеет посольства в Израиле, но в последние годы занимает позицию в пользу Израиля в ООН и Африканском союзе.

Курсор ранее писал, что посольство Израиля во Франции провело конференцию по сотрудничеству с африканскими странами. Событие было организовано израильским посольством во Франции и парижским офисом Американского еврейского комитета. Присутствовали французские и африканские журналисты, дипломаты, предприниматели и художники, обговорившие будущие дипломатические и бизнес связи с африканскими странами.