Франция отправит в Украину топливо и оборонительное оружие

Франция направит в Украину топливо вместе с оборонительной техникой, чтобы поддержать сопротивление страны российскому вторжению. Решение принял Совет национальной обороны.

В заявлении Елисейского дворца не было подробностей об оборонительном оборудовании, но ранее в субботу сообщили журналистам, что оно может включать противотанковое оружие.

Совет национальной обороны также согласился заморозить финансовые активы россиян, на которые распространяются санкции, и объявил о мерах по «борьбе с пропагандой влиятельных лиц и российских СМИ на европейской земле», говорится в заявлении.

Подробностей об этих мерах не сообщается.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об «усилении экономических и финансовых санкций» в соответствии с Европейским союзом и США, говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.