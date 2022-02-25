Генсек ООН призвал Россию прекратить операцию против Украины

Антониу Гутерриш просит российские власти отвести войска с украинских территорий. Он считает, что кофликт все еще обратим.

В ООН обратились к России с призывом прекратить военную операцию в Украине и отвести войска.

Об этом заявил в четверг, 25 февраля, генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.

По его словам, конфликт все еще обратим.

«Это неприемлемо, но не необратимо. Мой призыв, как и вчера, к президенту Путину: остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию», — заявил генсек ООН.

Также Гуттериш добавил, что «такие односторонние действия напрямую идут вразрез с Уставом ООН» и отметил, что ООН «увеличивает масштаб гуманитарных операций в Украине и близ нее».

Организация уже выделила 30 миллионов долларов на наиболее неотложные гуманитарные операции.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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