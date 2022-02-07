Герцог и Эрдоган обсудили возможную встречу в телефонном разговоре

Телефонный разговор представляет собой недавний сдвиг в политике Эрдогана в отношении Израиля. В последние месяцы президент Турции сигнализировал о желании возобновить отношения с Израилем.

Президент Ицхак Герцог поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье вечером в преддверии возможной встречи двух лидеров.

Об этом пишет Times Of Israel.

Согласно пресс-релизу, опубликованному канцелярией президента, Герцог пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления после того, как накануне президент Турции вместе со своей женой сдал положительный анализ на COVID-19.

Эрдоган поблагодарил Герцога за беспокойство о его самочувствии. Два лидера также обсудили возможность встречи в ближайшее время, говорится в пресс-релизе.

Ранее Курсор сообщал, что Эрдоган прокомментировал будущий визит Герцога, назвав его новой страницей в отношениях с Израилем. Ицхак Герцог должен посетить Анкару в середине февраля и Эрдоган назвал визит «новой страницей» в израильско-турецких отношениях.

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