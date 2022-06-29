Герцог тайно посетил Иорданию в преддверии «важных событий в регионе»

Встреча состоялась на фоне июльского визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток и «в рамках дипломатических событий в регионе».

В начале этой недели президент Ицхак Герцог тайно посетил Иорданию, где встретился с королем Абдаллой, говорится в заявлении его канцелярии.

«Во время теплой встречи, состоявшейся по приглашению короля Абдаллы, президент и король обсудили глубокие стратегические вопросы, как на двустороннем, так и на региональном уровнях», — говорится в заявлении. «В ходе визита также обсуждались вопросы защиты стабильных израильско-иорданских отношений и необходимость диалога со всеми игроками в регионе».

По словам офиса Герцога, визит проходил в координации с премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом.

Официальный представитель Иордании сообщил СМИ, что визит состоялся в преддверии «важных событий в регионе».

Как ранее писал Курсор, правительство утвердит строительство новой больницы в Беэр-Шеве в среду на заседании социально-экономического кабинета, заявил во вторник министр здравоохранения Ницан Горовиц.

Еще мы передавали, что министр иностранных дел Яир Лапид сообщил об отказе от визитов представителей других стран в Израиль из-за нестабильности правительства.

Также мы информировали, что глава партии «Ционут Датит» Бецалель Смотрич прокомментировал арест членов террористической ячейки ХАМАСа в Восточном Иерусалиме, которая планировала убить депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.