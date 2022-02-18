Герцог встретился с главным советником Эрдогана

Высокопоставленная турецкая делегация во главе с пресс-секретарем и старшим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел Садатом Оналом посетила в четверг Израиль и встретилась с генеральным директором МИД Алоном Ушпизом, а также с генеральным директором канцелярии президента Эялем Швики и членами их команд.
В ходе встреч, состоявшихся как в МИДе, так и в резиденции президента, стороны обсудили подготовку к визиту президента Ицхака Герцога в Турцию, двусторонние связи между двумя странами, а также различные региональные вопросы.
Турция и Израиль имеют широкое влияние в регионе. Обе стороны согласились, что восстановление отношений может способствовать региональной стабильности. Во время встречи в резиденции президента Герцог вошел в зал заседаний и поприветствовал гостей из Турции.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.