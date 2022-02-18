Герцог встретился с главным советником Эрдогана

Высокопоставленная турецкая делегация посетила Израиль и встретилась с президентом Герцогом, который вскоре должен посетить Турцию.

Высокопоставленная турецкая делегация во главе с пресс-секретарем и старшим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел Садатом Оналом посетила в четверг Израиль и встретилась с генеральным директором МИД Алоном Ушпизом, а также с генеральным директором канцелярии президента Эялем Швики и членами их команд.

В ходе встреч, состоявшихся как в МИДе, так и в резиденции президента, стороны обсудили подготовку к визиту президента Ицхака Герцога в Турцию, двусторонние связи между двумя странами, а также различные региональные вопросы.

Турция и Израиль имеют широкое влияние в регионе. Обе стороны согласились, что восстановление отношений может способствовать региональной стабильности. Во время встречи в резиденции президента Герцог вошел в зал заседаний и поприветствовал гостей из Турции.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Герцог пообщался с отцом ребенка, застреленного на севере страны . Президент Ицхак Герцог поговорил с Мухаммадом Худжайратом, отцом четырехлетнего мальчика, который был застрелен во время перестрелки в северной деревне накануне.

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