Герцог встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби

Герцог сказал, что его визит в ОАЭ, первый в истории израильского президента, является выражением «видения и мечты о мире и духа мира, который мы несем всему региону».

Президент Ицхак Герцог встретился с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Заидом во время посещения королевского дворца в Абу-Даби.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Мы посылаем сигнал всему региону, что существует альтернатива мира и совместной жизни, и что сыновья и дочери Авраама могут жить и жить вместе в мирном сосуществовании на благо человечества», — говорит Герцог, по сообщению канцелярии президента.

Бин Заид благодарит израильского президента «за Вашу позицию в отношении недавних террористических атак на гражданские объекты в ОАЭ. Эта позиция демонстрирует наш общий взгляд на угрозы региональной стабильности и миру, в особенности угрозы, исходящие от военизированных и террористических формирований, а также наше общее понимание важности занять твердую позицию в борьбе с ними».

Кронпринц отмечает, что связи между странами «развиваются полным ходом, и есть общая и твердая воля укреплять их на благо наших стран и народов».

Ранее Курсор сообщал, что Ицхак Герцог со своей женой поздравили русскоязычных репатриантов.

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