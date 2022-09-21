Глава Офиса президента Украины: В этот Рош ха-Шана Израиль должен выбрать Украину

В Офисе Зеленского уверены: Израиль и Украина ведут одну и ту же войну, войну против террористов, стремящихся уничтожить их народ.

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина оказалась в такой же ситуации, как и Израиль и выразил надежду на поддержку.

Об этом он написал в специальной статье для Israel Hayom.

По его словам, в феврале прошлого года российское террористическое государство разбомбило центр второго по величине города Украины, Харькова, где находится активная еврейская организация «Гилель» и еврейская школа «Ор Авнер». Тот факт, что целью были центры украинского еврейства, не мешал российской агрессии.

«Еврейская школа за день до начала войны на Украине отметила 30-летие своей работы. 400 детей праздновали здесь с воздушными шарами и цветами, наряду с тысячами выпускников», — сказала Ребецин Мириам Московиц, эмиссар ХАБАДа в Харькове.

Ракетные обстрелы начались в 05:00, а в 06:00 директор объявил, что школа будет закрыта, отметил он. Если бы не его заявление, сотрудники и дети были бы убиты российскими ракетами, нацеленными на «Ор Авнер».

«Мы на одной стороне. В мире, наполненном российской пропагандой и дезинформацией, очень мало абсолютных истин. Но одно можно сказать наверняка — Израиль и Украина ведут одну и ту же войну, войну против террористов, стремящихся уничтожить их народ. В этот трудный час Украина нуждается в верных союзниках, которые могут и хотят разделить ее бремя, понимая истинную цену свободы и мира. Нас ждут праздники Тишрей, а именно Рош ха-Шана и Йом Кипур. В эти дни мы призываем Израиль оглянуться на прошедший год и изменить свою позицию. Просим сделать больше, чтобы помочь Украине защитить себя», — отметил Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что в течение многих лет Украина принимала в Умани десятки тысяч верующих евреев для молитвы. Предупреждения украинских и израильских служб безопасности о том, чтобы они не ездили в Умань на традиционный праздник Рош ха-Шана, являются напоминанием о непостижимой цене российской агрессии.

«Нужно четко заявить – именно прямая агрессия россии* заставила спецслужбы поднять эту тревогу. Безрассудная война, которую ведет Путин, создает большую вероятность ракетного удара по населенным пунктам. Это реальность, которая, к сожалению, знакома израильтянам. Израиль и Украина находятся на одной стороне этой кровавой войны, разделяя одни и те же ценности. Террор одинаков во всех его формах. В настоящее время россия расширяет свое сотрудничество с союзниками по террористическому лагерю, возглавляемому Ираном, и точно так же, как Иран поклялся уничтожить Израиль, россия поклялась уничтожить Украину. У Израиля есть средства, чтобы защитить себя. Сейчас, как никогда ранее, Украина нуждается в союзнике, который окажет поддержку, на которую она рассчитывает.

«В Гитлере тоже была еврейская кровь»

Сейчас россия вооружилась иранскими беспилотниками, которые использовались в войне против украинского народа, отметил Ермак. Кремль продолжает принимать высших руководителей ХАМАС, но Израиль продолжает выполнять прямые рейсы в москву.

«Накануне Рош ха-Шана, когда мы размышляем о прошедшем году, Израиль должен быть бесспорным партнером в войне против терроризма. Израиль должен заняться самоанализом и немедленно разорвать связи со злой и варварской россией. В течение 200 дней боев рф методично нападала на еврейские общины в Украине, а мы защищали их изо всех сил. Умань подверглась нападению в первый день войны. Могила раввина Нахмана действительно не пострадала, но в этом нападении погибло немало людей. Россия сильно бомбила территорию вокруг мемориала в память об ужасной бойне в Бабьем Яру во время Холокоста, а министр иностранных дел России опубликовал ужасающее антисемитское заявление, в котором говорилось, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

В то время как россия ограничивает и угрожает деятельности Еврейского агентства на своей территории, Украина действует для защиты своей родины и безопасности всех своих граждан. «Во время войны я усвоила очень важный урок; мы всегда можем выйти за рамки того, что еще вчера казалось гранью наших возможностей», — написала Голда Меир в своей автобиографии, и именно это мы и делаем в Украине — выходим за пределы своих возможностей», — заявил Ермак.

Израиль может больше

Ермак подчеркнул, что для Израиля сейчас важно резко и четко высказывать свое мнение. «Политика, которая плетется между каплями дождя в попытке избежать эскалации, не работает против русских. Единственный способ гарантировать безопасность — сделать их слишком слабыми, чтобы отомстить. Таким образом, украинская борьба — это еще и возможность для Израиля избавиться от сверхдержавы», — отметил он.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!