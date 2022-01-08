Глава ПА Махмуд Аббас завтра отправится в Египет

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье совершит официальный двухдневный визит в Египет по приглашению президента Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, сообщает N12.

Об этом пишет JPost.

Аббас также примет участие во Всемирном форуме молодежи в Шарм-эль-Шейхе, ежегодной конференции, организованной одноименной международной неправительственной организацией.

Курсор ранее писал, что президент Швейцарии встретился с Аббасом и предложил помощь в возобновлении мирного процесса. Согласно заявлению офиса Аббаса, Пармелин сказал, что израильтяне и палестинцы должны вернуться за стол переговоров, и предложил ресурсы Швейцарии для этого.

Курсор ранее писал, что террористические группы Газы начали военные учения. Ряд вооруженных террористических группировок Газы начали крупномасштабные учения на фоне высокой напряженности в Иудее и Самарии.

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