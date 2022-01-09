Глава ПА прибыл в Шарм-эль-Шейх для встречи с президентом Египта

Аббас будет находится в Египте следующие два дня.

Президент ПА Махмуд Аббас прибыл в египетский курортный город Шарм-эль-Шейх для встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом эль-Сисси.

Об этом пишет Times Of Israel.

По словам посланника ПА в Каире Диаба аль-Луха, Аббас пробудет в городе в течение следующих двух дней.

«На встрече Аббаса с Сисси будут обсуждаться последние события на палестинской арене, усилия по продвижению мирного процесса и прекращению израильской оккупации», — говорит аль-Лух.

Аббаса сопровождают два его главных советника — Хусейн аль-Шейх, отвечающий за связи с Израилем, и глава палестинской разведки Маджед Фарадж.

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