Глава ШАС Арье Дери приговорен к условному сроку и штрафу

Глава партии ШАС и бывший член Кнессета Арье Дери был приговорен во вторник утром к одному году условного заключения и штрафу в размере 180 тысяч шекелей в рамках сделки о признании вины.
Об этом пишет Arutz Sheva.
Магистратский суд Иерусалима под председательством судьи Шмуэля Харбеста принял сделку о признании вины во вторник утром и вынес приговор на основании соглашения.
«Расследование было длительным, но согласованное наказание справедливо и сбалансировано», — сказал Харбест. «С этической точки зрения, осужденный, безусловно, знаком с этапами раскаяния, изложенными Маймонидом».
На прошлой неделе мировой суд Иерусалима признал Дери виновным в налоговых преступлениях, завершив пятилетнее расследование.
В рамках сделки о признании вины Дери не будет запрещено возвращаться в политику по причине моральной неприкосновенности, хотя бывший депутат был вынужден уйти из Кнессета в качестве условия сделки о признании вины.
Это уже второй приговор Дери, который отбыл двадцать два месяца в тюрьме после того, как в 2000 году был признан виновным по обвинению в коррупции.
Курсор ранее писал, что лидер ШАС Арье Дери покинул Кнессет в рамках сделки о признании вины. Лидер партии ШАС, член Кнессета Арье Дери, в воскресенье подал спикеру Кнессета Микки Леви заявление об уходе из Кнессета в рамках соглашения о признании вины.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.