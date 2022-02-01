Глава ШАС Арье Дери приговорен к условному сроку и штрафу

После ухода из Кнессета сделка о признании вины лидера партии ШАС Арье Дери была принята судом, в результате чего бывший депутат получил условный срок и теперь обязан выплатить 180 тысяч шекелей.

Глава партии ШАС и бывший член Кнессета Арье Дери был приговорен во вторник утром к одному году условного заключения и штрафу в размере 180 тысяч шекелей в рамках сделки о признании вины.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Магистратский суд Иерусалима под председательством судьи Шмуэля Харбеста принял сделку о признании вины во вторник утром и вынес приговор на основании соглашения.

«Расследование было длительным, но согласованное наказание справедливо и сбалансировано», — сказал Харбест. «С этической точки зрения, осужденный, безусловно, знаком с этапами раскаяния, изложенными Маймонидом».

На прошлой неделе мировой суд Иерусалима признал Дери виновным в налоговых преступлениях, завершив пятилетнее расследование.

В рамках сделки о признании вины Дери не будет запрещено возвращаться в политику по причине моральной неприкосновенности, хотя бывший депутат был вынужден уйти из Кнессета в качестве условия сделки о признании вины.

Это уже второй приговор Дери, который отбыл двадцать два месяца в тюрьме после того, как в 2000 году был признан виновным по обвинению в коррупции.

Курсор ранее писал, что лидер ШАС Арье Дери покинул Кнессет в рамках сделки о признании вины. Лидер партии ШАС, член Кнессета Арье Дери, в воскресенье подал спикеру Кнессета Микки Леви заявление об уходе из Кнессета в рамках соглашения о признании вины.

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