Греция заявила о гибели десяти своих граждан в Мариуполе

МИД Греции вызвал посла России после гибели десяти граждан Греции в результате российских обстрелов Мариуполя.

В Мариуполе в субботу, 26 февраля, в результате российских обстрелов погибли десять граждан Греции, еще шестеро ранены. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис.

Об этом сообщает Reuters.

В связи с этим в МИД Греции вызвали посла России.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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