Иран отрицает, что промежуточная ядерная сделка была заключена

В Иране заявляют, что заявление СМИ о временном соглашении — фальсификация и обман.

В воскресенье Иран опроверг сообщение о том, что он достиг двухлетнего временного соглашения с мировыми державами.

Об этом пишет JPost.

Лондонская газета «Рай аль-Юм» сообщила, что стороны заключили в Вене двухлетнее соглашение, по которому США снимут все санкции, наложенные на Иран администрацией Трампа.

В обмен на это весь передовой уран Ирана будет перевезен в Россию.

По сообщениям, Россия выступит гарантом соглашения, поскольку она вернет уран Ирану в случае выхода США из сделки, как это произошло в 2018 году.

«Доклад абсолютно неверный и фальшивый», — сказал источник, близкий к иранской команде переговорщиков, по словам иранского журналиста Абаса Аслани.

Ранее Курсор сообщал, что министр иностранных дел Ирака призывает к прямым переговорам между Ираном и США по ядерной сделке. Иран отказался напрямую разговаривать с американскими официальными лицами в ходе раундов переговоров, поскольку США вышли из соглашения.

Еще напомним, что истребители могут дать Ирану возможность доставки ядерного оружия. Воздушные методы могут по-прежнему привлекать Иран, поскольку даже истребитель может нести сравнительно небольшое, но мощное тактическое ядерное оружие.

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