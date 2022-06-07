Иссави Фрей намекнул на то, что Зуаби следует уйти в отставку

Однопартиец депутата Гайды Ринави Зуаби заявил, что на ее месте он бы уже подал в отставку. Иссави Фрей считает, что она совершила ошибку проголосовав против закона о поселенцах.

Министр регионального сотрудничества Иссави Фрей присоединился к критике в адрес коллеги по Мерец, депутата Гайды Ринави Зуаби за то, что она помогла провалить законопроект коалиции о возобновлении так называемого закона о поселенцах, и, похоже, предложил ей уйти в отставку.

«Она совершила ошибку. На ее месте я бы подал в отставку, если бы был принципиально против определенного голосования», — сказал он в интервью арабоязычной станции общественного вещания Kan.