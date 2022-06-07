Иссави Фрей намекнул на то, что Зуаби следует уйти в отставку

Министр регионального сотрудничества Иссави Фрей присоединился к критике в адрес коллеги по Мерец, депутата Гайды Ринави Зуаби за то, что она помогла провалить законопроект коалиции о возобновлении так называемого закона о поселенцах, и, похоже, предложил ей уйти в отставку.
«Она совершила ошибку. На ее месте я бы подал в отставку, если бы был принципиально против определенного голосования», — сказал он в интервью арабоязычной станции общественного вещания Kan.
Курсор ранее писал, что Либерман раскритиковал Ликуд за противодействие законопроекту о поселенцах. Министр финансов Авигдор Либерман осудил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и его партию Ликуд за отказ поддержать законопроект о возобновлении применения гражданского и уголовного израильского законодательства к израильтянам, живущим в поселениях в Иудее и Самарии, который будет вынесен на голосование в Кнессете сегодня.
Также сообщалось, что Лапид призвал Саара не разрушать правительство, а дождаться еще одного голосования. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал министра юстиции Гидеона Саара не предпринимать никаких шагов, которые могут решить будущее правительства без проведения еще одного голосования по распространению израильского законодательства на поселенцев в Иудее и Самарии.