Ицхак Герцог встретился с израильской звездой НБА Дени Авдией

Президент Израиля и главная израильская звезда баскетбола Дени Авдия встретились в Иерусалиме. Герцог поздравил баскетболиста с ошеломляющими успехами и заявил, что спортсмен вдохновляет его.

Президент Ицхак Герцог встретился с израильским игроком НБА Дени Авдией в Иерусалиме и поздравил его с впечатляющим сезоном в команде «Вашингтон Уизардс».

«Вы очень вдохновляете меня — я знаю, что быть молодым и популярным нелегко», — сказал Герцог Авдии. «Ты — главный источник гордости, как своим личным поведением, так и любовью к Израилю».

Несколько недель назад, во время игры против «Орландо Мэджик», Авдия написал «Am Yisrael Chai» («Еврейский народ жив») и нарисовал на своих кроссовках звезды Давида на фоне серии террористических атак в Израиле.

Авдия подарил Герцогу майку со своим именем «в знак благодарности за то, что он меня принял». Согласно офису Герцога, Авдия сказал, что он «чувствует любовь болельщиков в Израиле и во всем мире, и я очень ценю это».

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