Израиль разочарован реакцией ОАЭ на беспорядки в Иерусалиме

Высокопоставленный представитель израильской дипломатии заявил, что Иерусалим был разочарован реакцией ОАЭ на недавние беспорядки в Иерусалиме, но не считает, что отношениям был нанесен реальный ущерб.
Во вторник ОАЭ вызвали посла Израиля в Абу-Даби и после этого опубликовали заявление, в котором осудили действия израильской полиции, которая в последние дни присутствовала на Храмовую горе, чтобы подавить палестинские беспорядки. ОАЭ также агрессивно выступили против Израиля на закрытом заседании Совета Безопасности ООН по этому вопросу во вторник.
Выступая на брифинге с израильскими репортерами, высокопоставленный дипломатический представитель попытался преуменьшить значение этого вопроса, отметив, что содержание дискуссии между государственным министром ОАЭ по международному сотрудничеству Реем бинт Ибрагим Аль Хашеми и послом Израиля Амиром Хайеком и то, что было напечатано в последующем эмиратском отчете, совсем не совпадают.
«Независимо от этого, Израиль передал свое недовольство эмиратским ответом. Я не считаю, что произошедшее нанесло ущерб нашим отношениям», — говорит дипломатический представитель.
Курсор ранее писал, что в ОАЭ вызывали посла Израиля в знак протеста против насилия на Храмовой горе. Амир Хайек является первым послом Израиля в ОАЭ и был вызван впервые с момента прибытия в страну. Во вторник он встретился с министром по международному сотрудничеству Рим бинт Эбрахим Аль-Хашими.