Израиль разочарован реакцией ОАЭ на беспорядки в Иерусалиме

Израильский дипломат заявил, что состав эмиратского отчета и суть диалога между израильским послом и министром ОАЭ не совпадают. Представитель Израиля заявил, что он не считает, что произошедшее нанесло ущерб взаимоотношениям стран.

Высокопоставленный представитель израильской дипломатии заявил, что Иерусалим был разочарован реакцией ОАЭ на недавние беспорядки в Иерусалиме, но не считает, что отношениям был нанесен реальный ущерб.

Во вторник ОАЭ вызвали посла Израиля в Абу-Даби и после этого опубликовали заявление, в котором осудили действия израильской полиции, которая в последние дни присутствовала на Храмовую горе, чтобы подавить палестинские беспорядки. ОАЭ также агрессивно выступили против Израиля на закрытом заседании Совета Безопасности ООН по этому вопросу во вторник.

Выступая на брифинге с израильскими репортерами, высокопоставленный дипломатический представитель попытался преуменьшить значение этого вопроса, отметив, что содержание дискуссии между государственным министром ОАЭ по международному сотрудничеству Реем бинт Ибрагим Аль Хашеми и послом Израиля Амиром Хайеком и то, что было напечатано в последующем эмиратском отчете, совсем не совпадают.

«Независимо от этого, Израиль передал свое недовольство эмиратским ответом. Я не считаю, что произошедшее нанесло ущерб нашим отношениям», — говорит дипломатический представитель.

Курсор ранее писал, что в ОАЭ вызывали посла Израиля в знак протеста против насилия на Храмовой горе. Амир Хайек является первым послом Израиля в ОАЭ и был вызван впервые с момента прибытия в страну. Во вторник он встретился с министром по международному сотрудничеству Рим бинт Эбрахим Аль-Хашими.