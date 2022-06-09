Председатель Яд ва-Шем встретится с Папой Франциском в Ватикане

Встреча будет посвящена укреплению сотрудничества между Яд ва-Шем, Всемирным центром памяти Холокоста и Ватиканом в области памяти о Холокосте, образования и документации.

Председатель Яд ва-Шем Дани Даян проведет в четверг в Ватикане частную аудиенцию с Папой Франциском.

На встрече они обсудят важность изучения Холокоста и сохранения памяти о нем в христианском мире. Хотя три Папы, включая Папу Франциска, посещали Гору Герцля в Яд ва-Шем в Иерусалиме, эта встреча станет первой в истории подобной встречи в Святом Престоле, резиденции католической церкви.

Встреча будет посвящена укреплению сотрудничества между Яд ва-Шем, Всемирным центром памяти Холокоста и Ватиканом в области памяти о Холокосте, образования и документации, а также борьбы с антисемитизмом и расизмом во всем мире. На встрече также будет присутствовать посол Израиля в Ватикане Рафи Шутц.

«Курсор» ранее публиковал слова Беннета на церемонии в День памяти: Наш народ жаждет единства. Премьер-министр Беннет также оставил послание Ирану: «Каждый террорист за все ответит — даже если он находится за тысячу километров к востоку отсюда».

Ранее мы писали, что в 11:00 прозвучала вторая траурная сирена, которая открыла официальную церемонию памяти павших в войнах Израиля на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме с участием руководства страны.